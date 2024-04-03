Чи отримає Україна активи

Єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерса під час виступу на конференції "Відновлення справедливості для України" у Гаазі зазначив, що у ЄС тривають активні дискусії відносно передачі українській стороні заморожених активів Росії. Європа хоче завдяки російським грошам відшкодувати збитки українців, набуті внаслідок військової агресії росіян.

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Рейндерс зауважив, що він очікує якнайшвидшого ухвалення рішення, відносно передачі прибутку від заморожених активів Україні. Це орієнтовно 2 – 3 мільярди євро на рік.

Представники ЄС вважають, що Україна зараз має отримувати саме прибуток від заморожених російських активів. Про передачу основної суми поки що не йдеться.

Як Україна планує використати активи

Під замороження потрапили як державні, так і приватні активи росіян. Вони розподіляються у такому співвідношенні:

37 мільярдів євро – приватні активи росіян;

200 – 208 мільярдів євро – державні активи.

Український уряд вважає, що ці кошти мають бути використані не тільки для відбудови України. Першочергово потрібно не допустити нових руйнувань. Тобто посилювати обороноздатність України.