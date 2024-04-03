Киргизстан не обслуговуватиме картки Росії

Оператор місцевої платіжної системи "Елкарт" ухвалив таке рішення через санкції з боку США проти Національної системи платіжних карт (НСПК) – оператора платіжної системи "Мір".

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Відповідно у НСПК повідомили, що "Елкарт" не обслуговуватиме їх картки вже з 3 квітня, тобто від сьогодні. У самій платіжній системі країни пояснили, що такі дії необхідні аби уникнути "вторинних санкцій" від США.

Тож тепер для власників карток "Мір" не можна буде:

зняти готівку в банкоматах;

переказати кошти;

здійснювати інтернет-платежі;

оплачувати покупки карткою в POS-терміналах.

Нагадаємо! Блокуючі санкції від США проти оператора НСПК були введені ще у лютому 2024 року. Також картки платіжної системи "Мір" перестали працювати у банкоматах і POS-терміналах більшості банків Вірменії 30 березня цього року.