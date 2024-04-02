Яка сума українського експорту

У березні 2024 року Україна експортувала товарів на суму 3,2 мільярда доларів. Про це свідчать попередні дані Мінекономіки.

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Таким чином, у першому кварталі 2024 року український експорт демонстрував стабільність, залишаючись на рівні, що наближається до показників січня 2022 року – періоду перед повномасштабним вторгненням.

Юлія Свириденко Перший віцепрем’єр-міністр економіки У фізичному вимірі – це близько 12 мільйон тонн, в грошовому – понад 3 мільярди доларів щомісячно. В березні, попередньо, експортовано товарів обсягом 11,8 мільйона тонн на 3,2 мільярда доларів.

Міністерство економіки наголосило, що розширення несировинного експорту за допомогою відкриття ринків і фінансування експорту є одним із трьох основних напрямів державної політики "Made in Ukraine".

Що ще відомо про експорт України

У січні поточного року Україна збільшила обсяг експорту товарів морським шляхом на 1,9 мільярда доларів, що демонструє зростання на 11% порівняно з груднем 2023 року. Загалом, обсяг експорту в січні становив 3,4 мільярда доларів, що є на 6,9% більше, ніж у грудні 2023 року.

Цікаво! У січні відзначено рекордні показники фізичних обсягів експорту, які склали 12 мільйонів тонн продукції. З цієї кількості, 8,7 мільйона тонн, було вивезено морським транспортом.

У лютому цього року, вантажний обіг портів Великої Одеси склав 8 мільйонів тонн, з них 5,2 мільйона тонн припадає на продукцію українських аграріїв. Це рекордні показники експорту не лише українським коридором, а й під час повномасштабного вторгнення.