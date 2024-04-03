Кыргызстан не будет обслуживать карты России
Оператор местной платежной системы "Элкарт" принял такое решение из-за санкций со стороны США против Национальной системы платежных карт (НСПК) – оператора платежной системы "Мир".
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Соответственно в НСПК сообщили, что "Элкарт" не будет обслуживать их карты уже с 3 апреля, то есть с сегодняшнего дня. В самой платежной системе страны объяснили, что такие действия необходимы, чтобы избежать "вторичных санкций" от США.
Поэтому теперь для владельцев карт "Мир" нельзя будет:
- снять наличные в банкоматах;
- перевести средства;
- осуществлять интернет-платежи;
- оплачивать покупки картой в POS-терминалах.