Де знаходяться кошти

Перед повномасштабним вторгненням загальна сума російських активів за кордоном була значно вищою, але Росії вдалося вивести з неї 50-70 мільярдів доларів.

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Загальна сума, на яку Україна може розраховувати, становить приблизно 255 мільярдів євро або 280 мільярдів доларів.

Кошти знаходяться в таких країнах:

близько 191 мільярд євро (210 мільярдів доларів) розміщено в Європі;

у США – між 5 та 8 мільярдів доларів;

в Японії – близько 34 мільярдів доларів (4,5 трильйона японських єн).

Цю суму заблоковано банком Японії відповідно до публікації від 1 березня 2022 року у виданні Nikkei, яке спеціалізується на бізнесі та фінансах,

– розповіла колишня заступниця міністра юстиції Ірина Мудра.

Чи отримає Україна активи

Днями єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс оголосив про активне обговорення в ЄС можливості передачі Україні заморожених російських активів, щоб покрити шкоду, завдану військовими діями Росії.

Він висловив сподівання на швидке ухвалення рішення про перерахування прибутків від цих активів, що може скласти близько 2-3 мільярди євро на рік, Україні. Поки що обговорюється передання лише прибутку, а не основної суми заморожених коштів.

Важливо! Загальний обсяг заморожених активів включає як приватні активи росіян на суму 37 мільярдів євро, так і державні активи, що оцінюються у 200-208 мільярдів євро. Український уряд планує використати ці кошти не тільки для відновлення країни, але й для посилення обороноздатності, щоб запобігти подальшим руйнуванням.