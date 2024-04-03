Різниця між витратами та бюджетом

Голова парламентського комітету з питань бюджету Роксолана Підласа розповіла про різницю між ресурсами та витратами протягом перших трьох місяців 2024 року, передає 24 Канал.

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Роксолана Підласа Голова парламентського комітету з питань бюджету Різниця між власними ресурсами та витратами за три місяці року склала 257,4 мільярда гривень. Ця сума і покривається коштом міжнародної допомоги – грантами і кредитами.

Також вона пояснила, що у І кварталі "власний ресурс" країни склав 550,1 мільярда гривень. До нього зараховуються:

доходи державного бюджету (за винятком грантів урядів іноземних держав);

надходження від приватизації, повернення кредитів державному бюджету;

кошти від розміщення ОВДП.

Натомість витрати дорівнювали 807,5 мільярда гривень. Вони складалися з: