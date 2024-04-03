Разница между расходами и бюджетом
Председатель парламентского комитета по вопросам бюджета Роксолана Пидласа рассказала о разнице между ресурсами и расходами в течение первых трех месяцев 2024 года, передает 24 Канал.
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Разница между собственными ресурсами и расходами за три месяца года составила 257,4 миллиарда гривен. Эта сумма и покрывается за счет международной помощи – грантами и кредитами.
Также она пояснила, что в І квартале "собственный ресурс" страны составил 550,1 миллиарда гривен. В него зачисляются:
- доходы государственного бюджета (за исключением грантов правительств иностранных государств);
- поступления от приватизации, возврат кредитов государственному бюджету;
- средства от размещения ОВГЗ.
В то же время расходы были равны 807,5 миллиарда гривен. Они состояли из:
- расходов государственного бюджета;
- погашение государственного долга;
- предоставление кредитов из бюджета.