Що прихильники Росії вимагають від ЄС

Представники цих країн приватно закликають ЄС продовжувати "чинити опір тиску" з боку США та Великобританії щодо конфіскації понад 200 мільярдів євро російських державних активів. Це кошти, які були заморожені після вторгнення в Україну у лютому 2022 року, для допомоги у відновленні Києва.

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Ці країни дуже скептично ставляться до цієї ідеї. Їх турбує те, що це створить прецедент. Інакше кажучи, ці країни побоюватимуться, що вони можуть стати наступними, хто програє,

– зазначив один із чиновників, на якого посилається Politico.

Наразі плани про конфіскацію заморожених російських активів в Європі й використання цих коштів на допомогу Україні відкладені. Видання пише, що країни Західної Європи рішуче проти цього рішення, оскільки бояться правових наслідків та потенційної нестабільності в єврозоні.

Яка позиція ЄС

ЄС розглядає менш радикальну пропозицію щодо вилучення прибутків від інвестування заморожених активів, оцінених приблизно у 2,5-3 мільярди євро на рік, з яких 90% витрат будуть спрямовані на закупівлю зброї для України.

Цей крок також може бути частиною мотивації країн для лобіювання. Окрім страху перед створенням прецеденту, вони можуть діяти в інтересах Путіна, не бажаючи, щоб ЄС допомагав Україні на полі бою.

Я допускаю, що росіяни могли попросити своїх друзів влаштувати цей галас,

– сказав один високопоставлений дипломат із країни, що не входить до ЄС.

Зауважте! Якщо це так, лобіювання цих країн слідуватиме подібному сценарію, який спостерігався з початку конфлікту в Україні. Уряди, які не завжди відкрито підтримували Росію, виконували деякі її завдання.

Наприклад, Туреччина, Китай і ОАЕ допомогли Росії уникнути деяких західних санкцій, введених після початку її повномасштабного вторгнення, що дало поштовх її економіці та дозволило фінансувати воєнну машину.

Цікаво! Впродовж війни країни Перської затоки виступали в ролі посередників, сприяючи обміну полоненими між Росією та Україною та укладаючи угоди, які дозволяли експортувати зерно зі зруйнованої війною країни. Аргумент цих країн полягає в тому, що конфіскація російських активів може затягнути війну та змусити їх обрати сторону проти їхньої волі.