Это 24 Каналу прокомментировал бывший сотрудник КГБ и Службы внешней разведки России Сергей Жирнов, отметив, что в США есть только 6 миллиардов долларов замороженных денег России. В Европе – более 200. Отметим, что за такое решение конгрессмены проголосовали вечером 20 апреля.

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"Эти 6 миллиардов для них на самом деле являются очень большой проблемой. И то, как они начали кричать, на самом деле доказало насколько серьезна для них эта проблема", – подчеркнул Жирнов.

Россияне пытаются выдать это за якобы "ошибку Запада". Мол, как он "осмелился прикоснуться к их частной собственности".

Это те люди, которые выражают мнение страны, в которой частной собственности вообще не существует. При Путине нет никакой частной собственности. Любого человека можно лишить в любой момент любой собственности, ведь там нет судов, нет защиты никакой,

– сказал бывший сотрудник КГБ.

Так российские олигархи поняли, что их имущество – это не их собственность. Им просто отдали определенную часть "для управления". Зато "своим" все считает Владимир Путин. Так, например, диктатор в 2023-м году заявлял, что владелец ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин, который погиб в авиакатастрофе, якобы не имеет никаких миллиардов. Мол, те деньги, на которые ЧВК существовала все эти годы, – якобы из бюджета России.

"То есть "я, Путин, платил эти деньги, а Пригожин не был владельцем. Он был просто распорядителем этих денег". Поэтому для них это очень больно", – отметил Сергей Жирнов.

Пропаганда не сработала

Россияне надеялись, что Соединенные Штаты Америки якобы "испугались". Страна-агрессор надеялась на то, что российская пропаганда сработала. Ведь, например, в иностранных СМИ были различные публикации по этому поводу.

Например, директор Европейского центрального банка заявлял о том, что "надо очень осторожно подходить к конфискации замороженных российских активов". К тому же в медиа были заказные статьи о том, что якобы "в случае конфискации – все будет очень плохо".

"Те люди, которые говорят, что экономические санкции не работают – они не правы. Та истерика, которую устроили россияне насчёт этих конфискаций, доказывает как раз обратное", – подчеркнул бывший сотрудник КГБ.

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