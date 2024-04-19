План США по выпуску долговых обязательств

В СМИ написали, что мировые лидеры никак не могут прийти к согласию в вопросе передачи Украине замороженных активов.

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Комментарии Лагард указывают на трансатлантический раскол из-за попытки привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от российских государственных активов, замороженных западными странами,

– говорится в материале.

Лагард в своем выступлении перед министрами финансов других стран заявила, что такие предложения США вызывают серьезное беспокойство среди юристов, в том числе в администрации США.

Я видела четыре различные схемы или предложения обойти то, что многие другие юристы и адвокаты – в том числе в некоторых администрациях этой страны – считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка,

– сказала она.

Она добавила, что обсуждения продолжаются и Россия в любом случае должна заплатить за свои действия в Украине.

Переход от замораживания активов к их конфискации и продаже – это то, на что нужно смотреть очень внимательно... нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала,

– объяснила политик.

Что сказали в G7

Группа стран G7 выступила после безрезультатных дебатов и заявила, что поддерживает Украину и будет искать лучшее решение по активам и в дальнейшем.

Мы продолжим работать над всеми возможными путями, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины, в соответствии с международным правом и наших соответствующих правовых систем,

– говорится в совместном заявлении.

Мнения разделились, Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме, а вот по мнению европейских чиновников это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.

Европейские лидеры агитируют предоставить Киеву только доходы от содержания этих денег.