План США по выпуску долговых обязательств
В СМИ написали, что мировые лидеры никак не могут прийти к согласию в вопросе передачи Украине замороженных активов.
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Комментарии Лагард указывают на трансатлантический раскол из-за попытки привлечь десятки миллиардов евро долга для Украины под залог будущих доходов от российских государственных активов, замороженных западными странами,
– говорится в материале.
Лагард в своем выступлении перед министрами финансов других стран заявила, что такие предложения США вызывают серьезное беспокойство среди юристов, в том числе в администрации США.
Я видела четыре различные схемы или предложения обойти то, что многие другие юристы и адвокаты – в том числе в некоторых администрациях этой страны – считают очень серьезным юридическим препятствием, которое может быть истолковано как нарушение правового международного порядка,
– сказала она.
Она добавила, что обсуждения продолжаются и Россия в любом случае должна заплатить за свои действия в Украине.
Переход от замораживания активов к их конфискации и продаже – это то, на что нужно смотреть очень внимательно... нарушение международного порядка, который вы хотите защитить; который вы хотели бы, чтобы Россия уважала,
– объяснила политик.
Что сказали в G7
Группа стран G7 выступила после безрезультатных дебатов и заявила, что поддерживает Украину и будет искать лучшее решение по активам и в дальнейшем.
Мы продолжим работать над всеми возможными путями, с помощью которых замороженные российские суверенные активы могут быть использованы для поддержки Украины, в соответствии с международным правом и наших соответствующих правовых систем,
– говорится в совместном заявлении.
Мнения разделились, Вашингтон поддержал идею конфискации резервов в полном объеме, а вот по мнению европейских чиновников это может нарушить международное право и дестабилизировать финансовые рынки.
Европейские лидеры агитируют предоставить Киеву только доходы от содержания этих денег.