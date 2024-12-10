Говорится о дополнительных системах противовоздушной обороны, которые сделают войну для России лишенную смысла. О дальнейших событиях встречи с председателем группы социалистов и демократов в Европарламенте Иратху Перес Гарсия 24 Каналу рассказала корреспондентка Анастасия Норицына.

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Что поможет уберечь украинцев

Зеленский подчеркнул, что есть одна стратегия, которая сохранит жизнь украинцев и сделает войну против нашей страны Владимиру Путину бессмысленной.

Если мы говорим не о стратегии, а о тактике, о том, что сейчас сохранит жизнь украинцев, это безусловно системы ПВО. Все понимают, что 10 – 12 дополнительных систем Patriot обеспечат нам жизнь,

– подчеркнул президент Украины.

По словам Зеленского, если Украина будет иметь полностью защищенное небо, россияне не будут иметь преимущества в небе. Одна система стоит 1,5 миллиарда долларов. Президент Украины отметил, что эти деньги партнеры могут взять из замороженных российских активов.

Это будет стоить 30 миллиардов, чтобы полностью закрыть наше небо,

– отметил он.

Относительно стратегических гарантий безопасности, лучшим вариантом будет НАТО. Однако, по словам Зеленского, здесь есть вопросы к некоторым странам и к Джо Байдену, который пока является действующим президентом США.

Никто нам еще не согласовал приглашение, не надо фантазировать. Однако очень хочется,

– добавил президент Украины.

К слову, Зеленский обсудит приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности до момента вступления на заседании новой Контактной группы. Оно состоится в декабре с несколькими европейскими партнерами.