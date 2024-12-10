Мовиться про додаткові системи протиповітряної оборони, які зроблять війну для Росії позбавлену змістом. Про дедалі зустрічі Зеленського з головою групи соціалістів та демократів у Європарламенті Іратху Перес Гарсія 24 Каналу розповіла кореспондентка Анастасія Норіцина, зауваживши, що президент України також розповів про роботу над запрошенням нашої країни в НАТО.

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Що допоможе вберегти українців

Зеленський підкреслив, що є одна стратегія, яка збереже життя українців та зробить війну проти нашої країни для Владіміра Путіна беззмістовною. Саме системи протиповітряної оборони забезпечать захист неба, щоб російські КАБи та ракети не вбивали цивільних українців.

Якщо ми говоримо не про стратегію, а про тактику, про те, що зараз збереже життя українців, це безумовно системи ППО. Всі розуміють, що 10 – 12 додаткових систем Patriot забезпечать нам життя,

– наголосив президент України.

За словами Зеленського, якщо Україна матиме повністю захищене небо, росіяни не матимуть переваги у небі. Одна система коштує 1,5 мільярда доларів. Президент України зауважив, що ці гроші партнери можуть взяти з заморожених російських активів.

Це буде коштувати 30 мільярдів, щоб повністю закрити наше небо,

– зазначив він.

Щодо стратегічних гарантій безпеки, найкращим варіантом буде НАТО. Однак, за словами Зеленського, тут є питання до деяких країн та до Джо Байдена, який поки є чинним президентом США.

Ніхто нам ще не погодив запрошення, не треба фантазувати. Однак дуже хочеться,

– додав президент України.

До слова, Зеленський обговорить запрошення України до НАТО та гарантії безпеки до моменту вступу на засіданні нової Контактної групи. Воно відбудеться в грудні з кількома європейськими партнерами.