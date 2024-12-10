Про створення цієї групи Володимир Зеленський заявив у понеділок, 9 грудня. 24 Канал з посиланням на РБК-Україна розкаже деталі.
До теми Україна готує нову Контактну групу щодо завершення війни: зустріч відбудеться вже у грудні
Що розгляне нова Контактна група
Одним з питань такої зустрічі, одним з питань порядку денного, буде, безумовно, і питання, про яке ми з вами говоримо, – отримання заявки на членство. І питання гарантій безпеки для України до моменту вступу до НАТО, поряд і іншими питаннями – питаннями військової підтримки України,
– розповів Жовква.
Про це заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив під час презентації опитування "Зовнішня політика і безпека. Настрої українського суспільства", здійсненого на замовлення Центру "Нова Європа".
Перше засідання групи відбудеться на рівні кількох європейських партнерів. За словами Жовкви, ці питання обговорили в Парижі, коли Зеленський зустрівся з Макроном і Трампом.
Коротко про Контактну групу щодо завершення війни
Про її утворення 9 грудня заявив Зеленський під час зустрічі з можливим новим канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом.
У мене є пропозиція утворити Контактну групу з Німеччини, Франції, Польщі, Великої Британії – чотирьох великих країн Європи та НАТО, щоб вони обмінялися думками, і таким чином розвивати разом зі Сполученими Штатами загальне бачення,
– сказав тоді Мерц.
На що Зеленський відповів: таку групу вже організували, першу зустріч проведуть у грудні. Розраховують на зазначені країни плюс Данію.
Речник президента Никифоров згодом додав: до складу групи увійдуть країни, які мають далекобійні спроможності й активно інвестують у виробництво зброї в Україні.
Точний перелік країн-учасниць достеменно не відомий.