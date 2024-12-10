О создании этой группы Владимир Зеленский заявил в понедельник, 9 декабря. 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина расскажет детали.

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Что рассмотрит новая Контактная группа

Одним из вопросов такой встречи, одним из вопросов повестки дня, будет, безусловно, и вопрос, о котором мы с вами говорим, – получение заявки на членство. И вопрос гарантий безопасности для Украины до момента вступления в НАТО, наряду и другими вопросами – вопросами военной поддержки Украины,

– рассказал Жовква.

Об этом заместитель главы Офиса президента Украины Игорь Жовква заявил во время презентации опроса "Внешняя политика и безопасность. Настроения украинского общества", осуществленного по заказу Центра "Новая Европа".

Первое заседание группы состоится на уровне нескольких европейских партнеров. По словам Жовквы, эти вопросы обсудили в Париже, когда Зеленский встретился с Макроном и Трампом.

Коротко о Контактной группе по завершению войны

О ее создании 9 декабря заявил Зеленский во время встречи с возможным новым канцлером Германии Фридрихом Мерцом.

У меня есть предложение создать Контактную группу из Германии, Франции, Польши, Великобритании – четырех крупных стран Европы и НАТО, чтобы они обменялись мнениями, и таким образом развивать вместе с Соединенными Штатами общее видение,

– сказал тогда Мерц.

На что Зеленский ответил: такую группу уже организовали, первую встречу проведут в декабре. Рассчитывают на указанные страны плюс Данию.

Спикер президента Никифоров впоследствии добавил: в состав группы войдут страны, которые имеют дальнобойные способности и активно инвестируют в производство оружия в Украине.

Точный перечень стран-участниц пока не известен.