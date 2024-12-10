Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на сообщение Владимира Зеленского.

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Путин попытается отомстить за падение Асада

"Смелый" Асад сбежал к Путину. Куда убежит Путин?", – так начал свое сообщение президент.

Зеленский указал, что нынешний День прав человека сопровождается ужасными фотографиями сирийских тюрем и застенков, которые были открыты после побега Асада. "Там людей унижали в течение многих лет. Мужчин и женщин. Их избивали, пытали, насиловали. Тысячи и тысячи людей прошли через эту фабрику насилия", – добавил украинский лидер.

По словам гаранта, режим Асада в течение десятилетий держался исключительно на насилии. И именно такими, как отметил Зеленский, есть все режимы, которые поддерживает Путин. "Мы видели такие же тюрьмы, застенки, неописуемое насилие, унижения, избиения, пытки, изнасилования и другие преступления на нашей территории в каждом населенном пункте, который был оккупирован российскими захватчиками. Россия – это государство-тюрьма, которая может удерживать чужую, украденную землю только благодаря тюрьмам и застенкам, которые она там размещает", – указал президент.

Зеленский отметил, что с начала российской оккупации за танками всегда следуют репрессии и пытки. Впервые Украина увидела это на нашей земле в Крыму в 2014 году, когда российская оккупация привела к репрессиям коренного народа, крупнейшей мусульманской общины Украины – крымских татар, а также журналистов и политических деятелей. Затем страна-агрессор продолжила свои ужасные нарушения прав человека в оккупированном Донбассе, включая печально известную тюрьму "Изоляция".

Президент подчеркнул, что с февраля 2022 года Россия распространила эти практики на все другие оккупированные территории и добавил, что зверства оккупантов выросли в масштабах и жестокости.

Именно поэтому, украинцы, такие тронутые, когда видят сирийцев, которые выходят из тюрем и застенков Асада, отметил Зеленский.

Асад и Путин – это не просто вассал и сюзерен. Они – соучастники в насилии. Такие диктаторы, как Асад, не могут выжить без таких диктаторов, как Путин. И Путин будет пытаться отомстить за падение Асада,

– заявил президент Украины.

Он указал, что именно поэтому мы нуждаемся в единстве и силе, чтобы противостоять режимам, которые сеют только унижения и оставляют после себя только страдания, боль и руины. Зеленский отметил, что помогая Украине бороться против российской диктатуры, международное сообщество помогает многим другим регионам мира восстановить безопасность и достичь защиты от насилия.

За ужасные зверства и нарушения прав человека должно быть наказание. На самом деле только Путин и Асад заслуживают оказаться в тюрьме, а не те невинные люди, которых они годами сажают,

– говорится в сообщении Зеленского.

Сирийские тюрьмы / Фото из телеграмма Владимира Зеленского