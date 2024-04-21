Подтопленные и разрушенные дома, перебои с электричеством и водоснабжением, передвижение на лодках и расцвет мародерства – новая реальность для жителей Орска. Поэтому на встрече с городским головой Василием Козупицей они не скрывали своих эмоций.

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"Имейте совесть"

Так, российские СМИ распространили видео, на котором одна из жительниц Орска выразила свое возмущение прямо в лицо мэру.

Женщина заявила, что люди уже две недели не получают помощи. Зато представители власти не поднимают трубки и ничего не делают.

Муж у меня за что погиб? За то, что ты ж*п* здесь свою прикрывал и стоял красным?

– кричит россиянка на Козупицу.

Она указывает на то, что чиновник в белой рубашке, а тем временем жители Орска две недели без денег и без воды.

Ты сидишь в чистых штанах, а твой сын – в Дубае. Не стыдно ли?,

– обвиняет женщина чиновника.

На видео слышны одобрительные возгласы других горожан, которые выражают россиянке свою полную поддержку.

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"А после нас хоть потоп"