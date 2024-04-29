Как сообщают российские СМИ, якобы группа боевиков сначала открыла огонь из огнестрельного оружия. Затем еще нападавшие взорвали самодельную взрывчатку (по другим данным, гранату). Произошло это в поселке Мара-Аяги, что входит в состав муниципального образования "Карачаевский городской округ".

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Есть погибший и раненые

Как пишут оккупанты, один из правоохранителей погиб и еще четверо получили ранения. В частности, погиб прикомандированный сотрудник. А ранены четыре местных полицейских. Правда, судя по кадрам в сети, ранения у них– серьезные: один из стражей порядка остался без ног и вряд ли выживет.

Заметим! Вполне вероятно, что погиб сотрудник ФСБ. Его сюда могли отправить в интересах спецслужбы и в целях осуществления оперативно-розыскной деятельности. Ведь недавно группа боевиков совершила нападение на автомобиль полиции. В итоге они убили двух полицейских, похитили огнестрельное оружие и скрылись.

По другим данным, погиб сотрудник полиции, ранены двое полицейских и один спецназовец ОМОНа. Об ОМОНе вспоминают и местные жители, которые в сети опубликовали кадры стрельбы и взрывов.

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Традиционно нападавших ликвидировали

Российские СМИ хвалятся, что всех троих нападавших якобы ликвидировали. А сделали это якобы ответным огнем те же правоохранители, о которых говорилось выше. То есть те, что получили серьезные травмы и один из них погиб.

Сейчас на месте инцидента работают силовики. Все происшествия устанавливают следователи.

Кроме того, в Карачаево-Черкесии ввели план "Сирена". К поиску нападавших привлекли весь личный состав.

Оккупанты предполагают, вероятно, атаку организовала та же группировка, которое расстреляло полицейских несколько дней назад.

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Второе нападение на полицейских в Карачаево-Черкесии за неделю

22 второго апреля боевики якобы атаковали автомобиль полиции УАЗ "Патриот", когда правоохранители были на дежурстве.

В результате двое правоохранителей погибли на месте– они даже не успели отстегнуть ремни безопасности. А третий получил ранения и сейчас находится в реанимации– за его жизнь сражаются врачи.

Сами же нападающие забрали пистолеты Макарова и Ярыгина, а также модернизированный автомат Калашникова вместе с боекомплектом. Затем они исчезли в неизвестном направлении.

По всей Карачаево-Черкесии был введен план "Сирена" и объявлен сбор личного состава. Нападавших активно разыскивали. Пока что об их мотивах информации не было.

По данным СМИ, убийцами полицейских являются Марат Битдаев и Руслан Семенов. Их ранее Верховный суд Карачаево-Черкесии осудил за участие в незаконном вооруженном формировании. Также Руслан Семенов находится в списке террористов и экстремистов.

В то же время Следственный комитет России объявил в розыск Руслана Эльканова, Ахмата Ельканова, Казбека Джазаева, Владимира Аверянова и вышеуказанного Руслана Семенова.