Куба не раз заявляла, что страна, и соответственно ее граждане, не участвует в войне против Украины. Однако оккупанты вербовали, подготавливали и даже перемещали в Россию жителей Кубы., формируя целые подразделения, что непосредственно вредит самим захватчикам.

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Ликвидировали своего же командира

Вечером, 27 апреля партизанское движение "Атеш" сообщило о "неприятном" инциденте в российской армии, свидетельствующий о том, что вооруженные силы России элементарно не могут контролировать своих наемников.

Так агент "Атеш" из штаба группировки войск "Центр" российских войск рассказал, что кубинские наемники, воюющих на Покровском направлении в составе 428 мотострелкового полка, ликвидировали своего командира.

Указывается, что причиной этого стали постоянные унижения, побои и удержание зарплаты у работников из Латинской Америки. Непосредственных исполнителей, убивших российского командира, уже переведен в Ростовскую область.

В частности, командование полка обратилось в Генштаб с просьбой заменить иностранных наемников русскими солдатами. Партизаны добавили, что их агент и дальше будет следить за ситуацией и информировать о новых деталях.

Можем заключить, что такие ситуации возникают иногда, но они становятся общественными. Российское руководство не жалеет жизни даже своих граждан, не говоря уже об иностранцах. Подумайте дважды, прежде чем решиться на такие подработки,

– заметили в "Атеше".

Россия нанимает на войну жителей Кубы

В феврале 2024 года представитель ГУР МО Андрей Юсов подтвердил, что Россия активно вербует жителей Сьерра-Леоне, Кубы и Непала. По его словам, это те страны, где небольшой доход граждан. Поэтому, когда Россия предлагает этим мужчинам легкий и быстрый заработок, не объясняя куда их направят, те соглашаются.

Большинство правительств государств, где действует сеть российских рекрутеров, публично осуждают такую деятельность, даже дипломатически выступают с заявлениями. Но в странах с небольшим доходом, 5– 2 тысячи, которые предлагает Кремль, вместе с обещанием, что это будет не участие в боевых действиях, а какая-то охрана, для части людей может выглядеть привлекательно,

– рассказал Юсов.