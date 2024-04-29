Тем временем в сети распространили видео момента убийства подростка. Это запись с камер видеонаблюдения.
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Смертельная схватка на фуникулере
Вечером 7 апреля 16-летний Максим вместе с друзьями гулял на Почтовой площади и поднимался на фуникулере. В кабинке с подростками ехал мужчина в военной форме. По словам свидетелей, а также, по данным полиции, он был в нетрезвом состоянии. Мужчина подошел к Максиму и спросил, готов ли он отдать долг Родине. В ответ парень ответил, что готов. Очевидно, что-то не понравилось в этом ответе правоохранителю. Ведь после выхода из вагона фуникулера на верхней станции он толкнул подростка. Тот упал, разбил головой стекло и получил смертельный порез шеи. От полученных ранений парень погиб на месте.
В связи с этим инцидентом фуникулер прекратил свою работу на определенное время.
Как погиб подросток: видео соцсети +18
Что известно о деле Максима Матерухина
- Как рассказала сотрудница фуникулера, после падения парень еще ступил несколько шагов, а потом упал. Также женщина сообщила, что правоохранитель, осознав, что он натворил, пытался спасти подростка. Он попросил у работницы фуникулера жгут, однако было слишком поздно.
- Злоумышленника задержали на месте. Им оказался 30-летний военный Управления государственной охраны Украины Артем Косов.
- Впоследствии мужчине оповестили о подозрении в умышленном убийстве.
- В ГБР отметили, что он не признает своей вины.
- 9 апреля суд избрал меру пресечения подозреваемому в убийстве подростка на станции киевского фуникулера. Тот будет находиться под стражей до 5 июня без права внесения залога.
- Известно, что погибший Максим учился в 10 классе одной из киевских школ. У него есть брат 10 лет, которого он очень любил.