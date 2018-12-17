С какими трудностями столкнется Православная церковь Украины?

После получения Православной церковью Украины Томоса будет реальность, когда надо принять много решений. В частности, болезненных. И это может стать поводом для акций протеста.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Политолог отмечает: одно дело – лозунги, а другое – их практическое воплощение. С появлением Православной церкви страны не согласятся многие священники и прихожане, особенно московского патриархата.

По результатам Объединительного Собора права и интересы прихожан УПЦ МП не нарушены. Начинается период религиозных новогодних праздников, когда люди не настроены на активные протестные действия. А что будет после того, как Украинская церковь получит Томос, а Епифаний получит все полномочия? Тогда этот вопрос становления единой с формально юридической плоскости перейдет в практическую стадию, что может вызвать конфликты и столкновения,

– считает Вигиринский.

Андрей Вигиринский подчеркивает: УПЦ МП – религиозная организация и юридическое лицо. Каноническое право не обеспечивает отмены ее государственной регистрации. Заявления, что Онуфрий теперь не может называться митрополитом Киевским, еще ничего не значат. С украинским законодательством это не свяжешь.

"Как заставить изменить название УПЦ МП? Онуфрий добровольно не пойдет к госрегистратору за изменением названия церкви. Епифаний может разве что попросить государство помочь, но Минюст должен разработать механизм. Получение Томоса ничего не значит для госрегистратора. Можно отменить государственную регистрацию через суд. Кто подаст тогда иск и на основании чего? Томос для суда – не документ", – отмечает Вигиринский.

По мнению политолога, не менее сложным будет вопрос перехода священников и прихожан к единой церкви. Не выбрасывать же священников из помещений, поскольку это может привести к неприятным конфликтным ситуациям и столкновениям. И тогда придется вмешиваться правоохранителям. Политическим следствием этого будет критика правоохранителей и власти в целом.

Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Православная церковь Украины. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.