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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ПЕТРО ПОРОШЕНКО ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ПРОТЕСТИ "ЖОВТИХ ЖИЛЕТІВ"

      З якими труднощами зіштовхнеться Православна церква України?

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      Перед новою церквою виникне багато політичних і технічних питань
      Перед новою церквою виникне багато політичних і технічних питань / Фото з відкритих джерел

      Після отримання Православною церквою України Томосу буде реальність, коли треба ухвалити багато рішень. Зокрема, болючих. І це може стати приводом для акцій протесту.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      Політолог зауважує: одна справа – гасла, а інша – їхнє практичне втілення. З появою Православної церкви країни не погодяться багато священиків і прихожан, особливо московського патріархату.

      За наслідками Об’єднавчого Собору права та інтереси прихожани УПЦ МП не порушені. Починається період релігійних новорічних свят, коли люди не налаштовані на активні протестні дії. А що буде після того, як Українська церква отримає Томос, а Епіфаній набуде всіх повноважень? Тоді це питання становлення єдиної з формально юридичної площини перейде в практичну стадію, що може викликати конфлікти і сутички,
      – вважає Вігірінський.

      Андрій Вігірінський підкреслює: УПЦ МП – релігійна організація і юридична особа. Канонічне право не забезпечує скасування її державної реєстрації. Заяви, що Онуфрій тепер не може називатися Митрополитом Київським, ще нічого не значать. До українського законодавства це не прив’яжеш.

      "Як змусити змінити назву УПЦ МП? Онуфрій добровільно не піде до держреєстратора щодо зміни назви церкви. Епіфаній може хіба попросити державу посприяти, але Мін’юст повинен розробити механізм. Отримання Томосу нічого не означає для держреєстратора. Можна скасувати державну реєстрацію через суд. Хто подасть тоді позов і на підставі чого? Томос для суду – не документ", – наголошує Вігірінський.

      На думку політолога, не менш складним буде питання переходу священиків і прихожан до єдиної церкви. Не викидатимуть же священиків з приміщень, оскільки це може призвести до неприємних конфліктних ситуацій і сутичок. І тоді доведеться втручатися правоохоронцям. Політичним наслідком цього буде критика правоохоронців і влади загалом.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Православна церква України. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква УПЦ МП Томос Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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