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      Православна церква України: митрополит Михаїл заявив, що зняв свою кандидатуру під тиском

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      Митрополит Михаїл – один з трьох претендентів на пост Предстоятеля української помісної церкви зняв свою кандидатуру під тиском.

      Про це він сам заявив в інтерв'ю журналістам.

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      Мовляв, під час собору Філарет заявив, що не розпускатиме УПЦ КП та не братиме участь у соборі, якщо Михаїл не відмовиться від участі у виборах. Просив про це, за його словами, і Петро Порошенко.

      Філарет сказав, що в такому разі він не буде розпускати Київський патріархат і брати участь у Соборі. Я зважив на те, що чекає нас у майбутньому, а це розділення, кілька православних церков, звинувачення Константинопольського патріарха в тому, що даремно з нами зв'язався, звинувачення росіян в тому, що ми тут не можемо розібратись. І я вирішив зняти свою кандидатуру на користь Єдиної Української церкви,
      – заявив митрополит Луцький та Волинський Михаїл.

      У той час інший претендент митрополит Вінницький та Барський Симеон одразу після собору підпорядкував новоствореній церкві головний храм Вінницької єпархії, Святопреображенський кафедральний собор. І разом з парафіянами перейшов до її складу.

      Проте Московський патріархат віддавати приміщення храму поки не збирається. Декілька сотень віруючих і священиків Московського патріархату зустріли заміну Симеона від Московського патріархату – Варсонофія.

      У той час вже обраний Предстоятель робить перші кроки у розбудові церкви. Ще у суботу з Софіївської площі закликав представників МП об'єднуватися. А вже після пояснив: навіть якщо відмовляться, силою їхні храми не захоплюватимуть.

      Ніяких захоплень храмів Московського патріархату з боку Єдиної церкви не буде. Ті парафії, які добровільно захочуть стати частиною Єдиної української православної церкви, вони мають бути прийняті, але без насильства,
      – наголосив предстоятель Української помісної православної церкви митрополит Епіфаній.

      Тим часом тривають поїздки Петра Порошенка із новим предстоятелем Україною. Разом вчора відвідали Дніпро, але опинилися в скандальній компанії.

      На спільній фотографії з молебню впізнали кримінальних авторитетів. Олександра Петровського, більше відомого за прізвиськом "Нарік". А поряд з ним ще й його "праву руку" – Еміля.

      Епіфаній церква томос
      Фото з кримінальними авторитетами


      Фото з кримінальними авторитетами

      Ще у 2011 році Юрій Луценко розповідав, що Олександр Петровський проходив у матеріалах МВС як організатор злочинної групи на Дніпропетровщині, займався рекетом. Цікаво, що зараз Петровського вважають бізнесменом та меценатом, а торік указом Президента він був нагороджений Хрестом Івана Мазепи.

      Автор: Альона Чернецька
      Теги: Петро Порошенко Новини України Єдина помісна церква Епіфаній Томос
      Джерело: 24 Канал
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