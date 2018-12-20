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      Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь

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      Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь
      Парубий подписал закон о переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь / 5.ua

      Спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал законопроект №5309, которым парламент обязал Украинскую православную церковь Московского патриархата переименоваться в Русскую православную церковь.

      Такие данные обнародованы на официальном сайте Верховной Рады Украины.

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      Ранее 24 канал сообщал, что Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предусматривает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна изменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви.

      Андрей Парубий подписал законопроект. Теперь закон может быть передан на подпись главе государства.

      Я немедленно отправил его президенту на подпись,
      – подчеркнул спикер ВР в комментарии "РБК-Украина".

      Ранее 20 декабря прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием "не вмешиваться в дела церкви". Они выступают против переименования УПЦ МП на Русскую православную церковь в Украине. Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

      В связи с Объединяющим собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий.

      Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должности и запретить богослужения двум участникам Собора. А после управляющий делами "УПЦ МП" митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщалось ранее.

      Теги: Новости Украины Законодательство Верховная Рада Украина – Россия Петр Порошенко Единая поместная церковь УПЦ МП Андрей Парубий
      Источник: 24 канал
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