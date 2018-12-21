Офіційно: Мінська єпархія БПЦ визнала ПЦУ "розкольницькою общиною"

Мінська єпархія Білоруської православної церкви офіційно заявила про свою позицію щодо створення Православної церкви України та обрання її очільника митрополита Епіфанія.

Про це повідомляють у прес-службі Білоруської православної церкви.

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Відомо, що БПЦ назвала створення ПЦУ та обрання її голови "посяганням Константинополя на канонічну територію Російської православної церкви".

Визнати розкольницькою общиною Автокефальну церкву України на чолі з митрополитом київським та всієї України Епіфанієм. Пояснити неможливість служити з духовенством цієї церкви,

– зазначено в офіційній заяві Мінської єпархії.

Більше того, БПЦ заявила, що буде молитися за вирішення "конфлікту на землі України", зцілення "розколу" та мир серед братського народу України.

Також Білоруська православна церква підтримала очільника УПЦ МП Онуфрія та подякувала Московському патріарху Кирилу за "твердість у позиції за чистоту церковних канонів".

Підтримати рішення Синоду Російської православної церкви, Синоду Білоруської православної церкви та інших структур про неможливість євхаристичного спілкування з Константинопольським патріархатом,

– написано у заяві.

Раніше 24 канал повідомляв, що православні віряни Білорусі не мають права брати участь у служіннях новоствореної Православної церкви України. Таке рішення прийняла Білоруська православна церква. Крім того, БПЦ закликала патріарха Константинопольського Варфоломія"переосмислити" процес надання Україні Томосу.

Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

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