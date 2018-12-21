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      У рішенні парламенту немає ніякого втручання у церковні справи, – Епіфаній

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      У рішенні парламенту немає ніякого втручання в церковні справи, – Епіфаній
      У рішенні парламенту немає ніякого втручання в церковні справи, – Епіфаній / Фото з відкритих джерел

      Голова Православної церкви України відреагував на закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату, а також додав, що влада ніяк не втручається у справи церкви.

      Про це заявив новообраний предстоятель Епіфаній в ефірі телеканалу "1+1".

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      Раніше 24 канал повідомляв, що 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що прийняти закон Верховною Радою відповідає очікуванню украінців.

      Реальність повинна відповідати суті. Кожен православний українець повинен розуміти, в яку церкву він ходить,
      – додав він.

      Більше того, митрополит стверджує, що це рішення полегшить, а не ускладнить ситуацію у відносинах між церквами. Епіфаній наголосив, що політичну складову даного рішення не варто переоцінювати.

      Тут немає ніякого втручання в церковні справи. Держава впорядковує своє законодавство з урахуванням безпеки. Український народ цього хотів і чекав,
      – пояснив Епіфаній.

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      Варто зазначити, що предстоятель ПЦУ додав, що відкритий до діалогу з духовенством Московського патріархату.

      Ми повинні знайти взаєморозуміння, а не ворожнечу,
      – підсумував владика.

      Нагадаємо, що у зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій.

      Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Верховна Рада Новини політики Єдина помісна церква Епіфаній Законодавство УПЦ МП Релігія
      Джерело: 24 Канал
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