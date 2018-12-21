У рішенні парламенту немає ніякого втручання у церковні справи, – Епіфаній

Голова Православної церкви України відреагував на закон про перейменування Української православної церкви Московського патріархату, а також додав, що влада ніяк не втручається у справи церкви.

Про це заявив новообраний предстоятель Епіфаній в ефірі телеканалу "1+1".

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Раніше 24 канал повідомляв, що 20 грудня Верховна Рада підтримала проект закону, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату на Російська православна церква в Україні. Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній вважає, що прийняти закон Верховною Радою відповідає очікуванню украінців.

Реальність повинна відповідати суті. Кожен православний українець повинен розуміти, в яку церкву він ходить,

– додав він.

Більше того, митрополит стверджує, що це рішення полегшить, а не ускладнить ситуацію у відносинах між церквами. Епіфаній наголосив, що політичну складову даного рішення не варто переоцінювати.

Тут немає ніякого втручання в церковні справи. Держава впорядковує своє законодавство з урахуванням безпеки. Український народ цього хотів і чекав,

– пояснив Епіфаній.

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Варто зазначити, що предстоятель ПЦУ додав, що відкритий до діалогу з духовенством Московського патріархату.

Ми повинні знайти взаєморозуміння, а не ворожнечу,

– підсумував владика.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

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