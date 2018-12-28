"Экзархаты в Европе и Азии": РПЦ придумала ответ на поддержку Украины Константинополем

Русская православная церковь продолжает отмечаться дерзкими решениями из-за создание Единой Православной церкви в Украине и ее поддержки Вселенским патриархатом. Так, 28 декабря Синод РПЦ решил создать свои патриаршие экзархаты в Западной Европе и Юго-Восточной Азии.

Об этом сообщил пресс-секретарь патриарха Кирилла священник Александр Волков после Синода РПЦ, передает "Интерфакс".

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Синод постановил образовать патриарший экзархат в Западной Европе с центром в Париже, включив в сферу пастырской ответственности данного экзархата следующие страны: Андорру, Бельгию, Великобританию и Северную Ирландию, Ирландию, Испанию, Италию, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Нидерланды, Францию, Швейцарию,

– сказал он.

Спикер патриарха Кирилла отметил, что таким образом, РПЦ отвечает на действия Константинополя в Украине. Кроме того, священнослужитель добавил, что РПЦ также решила образовать патриарший экзархат в Азии и подчеркнул, что она якобы имеет там значительные успехи.

"В связи со значительными успехами миссии Русской православной церкви в Азии, которые выражаются увеличением числа храмов и общин, появление духовенства из числа местного населения, увеличением интереса к русского православия, а также в связи с увеличением русскоязычного населения, которое на постоянной или временной основе проживает в этих странах и регионах, был образован патриарший экзархат в Юго-Восточной Азии с центром в Сингапуре", – добавил он.

В частности, в Азии в сферу пастырской ответственности экзархата должны входить следующие страны: Сингапур, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, КНДР, Южная Корея, Лаос, Малайзия, Мьянма, Филиппины и Таиланд.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала проект закона, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата в Русскую православную церковь в Украине. Ранее в связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого была образована единая Православная церковь Украины, представители бывшего московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, где приняли решение, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержали большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.