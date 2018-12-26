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      В Украине создали онлайн-карту переходов УПЦ Московского патриархата под юрисдикцию ПЦУ

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      В Украине создали онлайн-карту переходов УПЦ МП под юрисдикцию ПЦУ
      В Украине создали онлайн-карту переходов УПЦ МП под юрисдикцию ПЦУ / Иллюстративное фото

      В интернете опубликована онлайн-карта, на которой обозначены общины, которые перешли под юрисдикцию Православной церкви Украины от УПЦ Московского патриархата. Так, в течение 2 недель после объединительного Собора к ПЦУ решили перейти более 20 приходов во главе со своими священниками.

      Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины.

      Эта карта была создана именно для фиксации таких переходов. Кроме отображения на карте количества храмов и их географического расположения, данные каталогизируются и дополняются деталями: дата перехода, информация в прессе.

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      Онлайн-карта постоянно обновляется и дополнить ее может каждый желающий. Цель карты – помочь продемонстрировать масштабы явления.

      "Без видения указанных факторов, считаем, не стоит говорить о понимании самого явления переходов, их влияния на общество в настоящем и будущем", – отметили в РИСУ

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      КАКИЕ ПРИХОДЫ УЖЕ ПЕРЕШЛИ ИЗ СОСТАВА УПЦ МП ПОД ЮРИСДИКЦИЮ ПЦУ:
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      Теги: Новости Украины Интернет Единая поместная церковь УПЦ МП Религия
      Источник: 24 Канал
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