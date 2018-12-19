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      На Буковине верующие УПЦ МП самостоятельно перешли в Православную церковь Украины

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      На Буковине верующие одной из церквей УПЦ МП самостоятельно перешли в Православную церковь Украины
      На Буковине верующие одной из церквей УПЦ МП самостоятельно перешли в Православную церковь Украины / Фото из открытых источников

      В селе Шишковцы Кицманского района на Буковине, церковная община на собрании решила перейти из Московского патриархата в Православную церковь Украины. Верующие ждали создания новой церкви еще с лета.

      Об этом сообщило местное информационное агентство АСС 19 декабря.

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      Так, около сотни человек вместе со священником собрались в местной церкви Рождества Пресвятой Богородицы и почти единодушно решили перейти из УПЦ МП в ПЦУ.

      Главный специалист отдела по вопросам охраны культурного наследия, национальностей и религии Черновицкой ОГА Сергей Бухаров рассказал, что решение было почти единогласным.

      Сегодня утром на собрании все присутствующие, кроме одного человека, проголосовали за присоединение к Единой Поместной Церкви. Их поддержал и священник, проводивший собрание. Это пока первая община в области, которая сделала такой шаг,
      – рассказал он.

      По его словам, к этому шишковчане готовились с лета – люди собирали подписи за образование поместной церкви, а потом ждали объединительного Собора. К слову, митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко) не присутствовал на Объединительном соборе в Киеве.

      Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.

      Как создавали единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Единая поместная церковь Религия Новости Черновцов Томос
      Источник: 24 Канал
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