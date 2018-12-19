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      На Буковині віряни УПЦ МП самостійно перейшли до Православної церкви України

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      На Буковині віряни однієї з церков УПЦ МП самостійно перейшли до Православної церкви України
      На Буковині віряни однієї з церков УПЦ МП самостійно перейшли до Православної церкви України / Фото з відкритих джерел

      У селі Шишківці Кіцманського району, що на Буковині, церковна громада на зборах вирішила перейти з Московського патріархату до Православної церкви України. Віряни чекали на створення нової церкви ще від літа.

      Про це повідомило місцеве інформаційне агентство АСС 19 грудня.

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      Так, близько сотні людей разом зі священиком зібралися у місцевій церкві Різдва Пресвятої Богородиці та майже одностайно вирішили перейти з УПЦ МП до ПЦУ.

      Головний спеціаліст відділу з питань охорони культурної спадщини, національностей та релігії Чернівецької ОДА Сергій Бухаров розповів, що рішення було майже одноголосним. 

      Сьогодні зранку на зборах усі присутні, крім однієї людини, проголосували за приєднання до Єдиної Помісної Церкви. Їх підтримав і священик, який проводив збори. Це поки перша громада в області, яка зробила такий крок,
      – розповів він.

      За його словами, до цього шишківчани готувались від літа – люди збирали підписи за утворення помісної церкви, а отім чекали Об`єднавчого Собору. До слова, митрополит Чернівецький і Буковинський Мелетій (Єгоренко) не був присутній на Об'єднавчому соборі в Києві.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Новини політики Єдина помісна церква Релігія Новини Чернівців Томос
      Джерело: 24 Канал
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