Сколько приходов вышло из-под юрисдикции бывшей УПЦ МП на Винничине

Уже более 20 приходов бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в Винницкой области перешли в состав объединенной Православной церкви Украины.

Об этом рассказал руководитель пресс-службы Винницкой епархии Православной церкви протодиакон Владислав Демченко, передает Укринформ.

Читайте также: На Винничине еще два прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ

"Процесс перехода приходов из-под юрисдикции УПЦ МП к Православной церкви Украины набирает обороты. Сейчас можем говорить о том, что таких церковных общин – уже более двадцати. Часть уже оформила свои планы юридически, остальные – еще в процессе. Но ежедневно нам звонят и консультируются", – отметил священнослужитель.

В то же время он отметил, что только в течение прошлых выходных к ПЦУ перешли пять приходов. По его словам, в частности, говорится и о старейшем 120-летнем храме Винницкой области – иконы Божией Матери "Всех скорбящих радости", что располагается в главном корпусе Винницкого областного психоневрологического диспансера.

Читайте также: На Винничине три прихода Московского патриархата перешли в ПЦУ: подробности

"Решение о переходе под юрисдикцию ПЦУ также принимают и приходы в районах области. Так, 23 декабря выбор в пользу Православной церкви Украины сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района, а также прихожане из сел Сальник и Гущинцы Калиновского района", – добавил Владислав Демченко.

Напомним, накануне на Хмельнитчине в состав объединенной православной церкви Украины вместе со своим предстоятелем перешли прихожане Свято-Николаевского храма в селе Доброгорща, что входил в состав бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата. Заметим, что эта религиозная община стала первой в области, которая решила присоединиться к Поместной церкви.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.