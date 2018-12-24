На Винниччине еще два прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ

Два прихода Московского патриархата в Винницкой области перешли в состав новосозданной Православной церкви Украины. В частности, приходы скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка.

Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой епархии ПЦУ.

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Община скального Свято-Троицкого храма, что расположен в бывшем командном бункере советской армии, в гранитных скалах на берегу Южного Буга, почти стопроцентно поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова – присоединиться к Поместной автокефальной Православной церкви Украины.

Скальный Свято-Троицкий храм

Отметим, отец Алексей известен в Виннице как активный миссионер, а также как капеллан-волонтер, который первым из священников Винницкой области еще в 2014 году начал регулярные поездки на восток для поддержки бойцов украинской армии.

Также 23 декабря свой выбор в пользу Православной церкви Украины сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района. Инициатива перехода принадлежала самой общине, которую поддержал настоятель протоиерей Андрей Кипер.

Храм Рождества Пресвятой Богородицы

Село Махновка известно тем, что здесь родился преподобный Феофил юродивый Киевский, который входит в состав Собора Винницких святых.

Напомним, 21 декабря три прихода Московского патриархата в Винницкой области перешли в состав новосозданной Православной церкви Украины. Такой шаг сделали приход храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ровец и Коло-Михайловки.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.