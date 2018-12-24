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      На Винниччине еще два прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ

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      На Винниччине еще два прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ
      На Винниччине еще два прихода Московского патриархата перешли к ПЦУ / Фото из открытых источников

      Два прихода Московского патриархата в Винницкой области перешли в состав новосозданной Православной церкви Украины. В частности, приходы скального Свято-Троицкого храма на берегу Южного Буга и храма Рождества Пресвятой Богородицы в селе Махновка.

      Об этом сообщили в пресс-службе Винницкой епархии ПЦУ.

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      Община скального Свято-Троицкого храма, что расположен в бывшем командном бункере советской армии, в гранитных скалах на берегу Южного Буга, почти стопроцентно поддержала своего настоятеля протоиерея Алексея Волкова – присоединиться к Поместной автокефальной Православной церкви Украины.

      Скельний Свято-Троїцький храм

      Скальный Свято-Троицкий храм

      Отметим, отец Алексей известен в Виннице как активный миссионер, а также как капеллан-волонтер, который первым из священников Винницкой области еще в 2014 году начал регулярные поездки на восток для поддержки бойцов украинской армии.

      Также 23 декабря свой выбор в пользу Православной церкви Украины сделала община храма Рождества Пресвятой Богородицы села Махновка Козятинского района. Инициатива перехода принадлежала самой общине, которую поддержал настоятель протоиерей Андрей Кипер.

      Х

      Храм Рождества Пресвятой Богородицы

      Село Махновка известно тем, что здесь родился преподобный Феофил юродивый Киевский, который входит в состав Собора Винницких святых.

      Напомним, 21 декабря три прихода Московского патриархата в Винницкой области перешли в состав новосозданной Православной церкви Украины. Такой шаг сделали приход храма святой великомученицы Параскевы села Тютьки Винницкого района, а также приходы сел Ровец и Коло-Михайловки.

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.

      Теги: Новости Украины Религия Единая поместная церковь УПЦ МП Винница
      Источник: 24 канал
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