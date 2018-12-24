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      На Вінниччині ще дві парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ

      1720 Читать новость на русском
      На Вінниччині ще дві парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ
      На Вінниччині ще дві парафії Московського патріархату перейшли до ПЦУ / Фото з відкритих джерел

      Дві парафії Московського патріархату на Вінниччині перейшли до складу новоствореної Православної церкви України. Зокрема, парафії скельного Свято-Троїцького храму на березі Південного Бугу та храму Різдва Пресвятої Богородиці в селі Махнівка.

      Про це повідомили у прес-службі Вінницької єпархії ПЦУ.

      Читайте також: Створення Православної церкви України: в РПЦ озвучили подальші наміри щодо УПЦ МП

      Громада скельного Свято-Троїцького храму, що розташований в колишньому командному бункері радянської армії, у гранітних скелях на березі Південного Бугу, майже стовідсотково підтримала свого настоятеля протоієрея Олексія Волкова – приєднатися до Помісної автокефальної Православної церкви України.

      Скельний Свято-Троїцький храм
      Скельний Свято-Троїцький храм

      Зазначимо, отець Олексій відомий у Вінниці як активний місіонер, а також як капелан-волонтер, який першим зі священиків Вінниччини ще у 2014 році розпочав регулярні поїздки на схід для підтримки бійців української армії.

      Також 23 грудня свій вибір на користь Православної церкви України зробила громада храму Різдва Пресвятої Богородиці села Махнівка Козятинського району. Ініціатива переходу належала самій громаді, яку підтримав настоятель протоієрей Андрій Кіпер.

      Х
      Храм Різдва Пресвятої Богородиці

      Село Махнівка відоме тим, що тут народився преподобний Феофіл юродивий Київський, який входить до складу Собору Вінницьких святих.

      Нагадаємо, 21 грудня три парафії Московського патріархату на Вінничині перейшли до складу новоствореної Православної церкви України. Такий крок зробили парафії храму святої великомучениці Параскеви села Тютьки Вінницького району, а також парафії сіл Рівець і Коло-Михайлівки.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Єдина помісна церква Релігія Вінниця УПЦ МП
      Джерело: 24 канал
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