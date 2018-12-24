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      ЦУНАМІ В ІНДОНЕЗІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ВІЙНА У СИРІЇ ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА

      Створення Православної церкви України: в РПЦ озвучили подальші наміри щодо УПЦ МП

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      У РПЦ заявили, що звертатимуться до правозахисних організацій через ситуацію в Україні
      У РПЦ заявили, що звертатимуться до правозахисних організацій через ситуацію в Україні / Фото з відкритих джерел

      У Російській православній церкві заявляють, що продовжать звертатися до міжнародних правозахисних організацій з проханням "повпливати" на ситуацію з Українською православною церквою Московського патріархату в Україні.

      Про це заявив голова синодального відділу Московського патріархату Володимир Легойда, пише ТАСС.

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      Російський священнослужитель стверджує, що створення Православної церкви України нібито "не сприяє ні громадянському миру, ні вирішення релігійної ситуації".

      Звичайно, ми будемо продовжувати стукати у двері міжнародних правозахисних організацій, звертатись до тих, хто може повпливати на ситуацію в Україні,
      – заявляють там.

      Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Російської православної церкви. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі. Закон 22 грудня підписав Президент України Петро Порошенко. Також 22 грудня у колишній УПЦ МП назвали Росію країною-агресором, проте заявили, що не бачать підстав для перейменування церкви.

      У зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору.

      Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Теги: Новини України Релігія РПЦ Томос Єдина помісна церква Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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