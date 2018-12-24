Створення Православної церкви України: в РПЦ озвучили подальші наміри щодо УПЦ МП

У Російській православній церкві заявляють, що продовжать звертатися до міжнародних правозахисних організацій з проханням "повпливати" на ситуацію з Українською православною церквою Московського патріархату в Україні.

Про це заявив голова синодального відділу Московського патріархату Володимир Легойда, пише ТАСС.

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Російський священнослужитель стверджує, що створення Православної церкви України нібито "не сприяє ні громадянському миру, ні вирішення релігійної ситуації".

Звичайно, ми будемо продовжувати стукати у двері міжнародних правозахисних організацій, звертатись до тих, хто може повпливати на ситуацію в Україні,

– заявляють там.

Нагадаємо, 20 грудня Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Російської православної церкви. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі. Закон 22 грудня підписав Президент України Петро Порошенко. Також 22 грудня у колишній УПЦ МП назвали Росію країною-агресором, проте заявили, що не бачать підстав для перейменування церкви.



У зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору.



Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.