У колишній УПЦ МП визнали Росію країною-агресором, але перейменовуватись не хочуть

У колишній УПЦ Московського патріархату переконують, що що не мають "центру керування" у країні-агресорі, проте не бачать підстав для перейменування церкви.

Про це заявив речник колишньої УПЦ МП архієпископ Климент в ефірі "Радіо Свобода".

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Наразі тамтешній юридичний відділ аналізує закон Верховної Ради, який зобов'язує УПЦ МП вказати в назві приналежність до Росії.

На сьогодні у нас є юридичний відділ Київської митрополії, який аналізує всі законодавчі ініціативи. Ми поки що не спостерігаємо ніяких питань, які примушували б сьогодні вже кинутися і стрімголов змінювати щось у своїх статутних документах. У статуті, який зареєстрований в Україні і діє, написано, що УПЦ є самокерованою церквою. У нас не те, що в державі-агресорі, а в жодній іншій закордонній державі не перебуває центр,

– сказав архієпископ.

Крім того, він стверджує, що УПЦ МП не підтримує окупацію окремих територій Донеччини і Луганщини та анексію Криму.

Ви не чули заяви УПЦ про те, що вона не визнає анексії Криму, що засуджує все те, що відбувається на Донбасі, закликала у тому числі і керівника російської держави припинити цю агресію? УПЦ неодноразово наголошувала, що повністю підтримує всі ініціативи української держави, які стосуються визначення у тому числі й дефініцій, пов’язаних з тим, що відбувається на сході України,

– прокоментував Климент.

20 грудня Верховна Рада підтримала законопроект №5309, який передбачає перейменування Української православної церкви Московського патріархату. Тепер УПЦ МП має змінити назву і вказати свою приналежність до Російської православної церкви. Відповідне рішення підтримали 240 народних депутатів із 289, зареєстрованих у сесійній залі.



Тоді ж прихожани Української православної церкви Московського патріархату влаштували акцію під Верховною Радою з вимогою "не втручатися у справи церкви". Вони виступають проти перейменування УПЦ МП на Російську православну церкву в Україні. Окрім того, після створення Православної церкви України глава УПЦ МП Онуфрій офіційно втратив титул митрополита Київського.



Нагадаємо, що зв'язку з Об’єднавчим собором у Києві, за підсумками якого було утворено єдину Православну церкву України, представники колишнього Московського патріархату скликали позачергове засідання Синоду, який очолив митрополит Онуфрій. Під час зібрання священнослужителі ухвалили рішення звільнити з посад і заборонити богослужіння двом учасникам Собору. А опісля керуючий справами "УПЦ МП" митрополит Бориспільський і Броварський Антоній заявив, що на Соборі об'єдналися "дві неканонічні структури", тому для "Української православної церкви рішення цього зібрання не має ніякого значення".

Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.



15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.