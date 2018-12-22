08:04
22 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ненормативна лексика Путіна. Важка доля російського Діда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:10, 21 грудня
      Вєсті.UA: Протести прихожан Московського патріархату. Побиття Шуфрича у Раді
      Вєсті.UA
      20:20, 21 грудня
      Корупційні махінації на очах усієї країни: як Труханов ледь не загнав у борги одеситів
      ЦРУ
      09:01, 21 грудня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня
      Згадати Все: Вторинна зайнятість
      Згадати все
      22:50, 21 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Томос за прикладом України: у Росії православна церква захотіла відділитися від РПЦ

      3946
      У Росії козаки, що перебувають у жорсткій опозиції до РПЦ, створили власну Козачу православну апостольську церкву: тепер хочуть Томос
      У Росії козаки, що перебувають у жорсткій опозиції до РПЦ, створили власну Козачу православну апостольську церкву: тепер хочуть Томос / Прес-служба ВГЦ об'єднання "Всекозачий громадський центр"

      Об'єднання нереєстрових козацьких організацій Росії "Всекозачий громадський центр" (ВГЦ) заявило про бажання відродити незалежну від РПЦ автокефальну Козачу православну апостольську церкву (КПАЦ).

      Як пише ресурс "НГ Релігії", Томос про автокефалію козаки хочуть отримати за прикладом України, тобто через Константинопольського патріарха Варфоломія.

      Читайте також: Офіційно: Мінська єпархія БПЦ визнала ПЦУ "розкольницькою общиною"

      Основне населення України – етнічні козаки. Першоієрархом Української автокефальної церкви був племінник Симона Петлюри – Мстислав Скрипник. Козача церква не втручається в українські церковні справи. Процес відродження Козачої церкви стартував на території Російської Федерації, де церковна ситуація є не симетричною до української,
      – зазначив суддя ВГЦ Кирилдо Козубський.

      Як підкреслив він, ВГЦ перебуває у жорсткій опозиції до РПЦ і чинної російської влади.

      "Ми підтримуємо Константинопольський патріархат в його рішенні розірвати спілкування з Москвою", – наголосив козак.

      Також він зазначив, що підданий анафемі РПЦ гетьман Іван Мазепа для Козачої церкви є героєм.

      "Мазепа – борець за права козачого народу, його особистості треба дати об'єктивну оцінку, – наголосив Козубський.

      Додамо, що у разі отримання автокефалії духовенство для КПАЦ обиратиметься з членів місцевих організацій ВГЦ. Крім того, мирян церкви не будуть називати "рабами Божими", оскільки "козак ніколи не був рабом нікому".

      Водночас клірики мають право носити разом з рясою козачі папах та кашкети. Розлучення у священиків засуджуються. Зберігають у ВГЦ і традицію посвяти в єпископи виключно ченців, тому першоієрарха обиратимуть з ченців.

      Читайте також: В Україні створили Єдину помісну православну церкву: з’явилась перша реакція РПЦ

      Першого священика КПЦ висвятили два архієреї Істинно-православної церкви (ІСЦ), яку очолює митрополит Рафаїл (Берестовий). Ще й 2011 році Рафаїл поставив духовним пастирем ВГЦ митрополита ІСЦ Стефана (Ліницького). Свого храму у КПАЦ поки немає, але у планах – спорудити на перший час каплицю. Першу козацьку літургію заплановано на вечір 6 січня, напередодні Різдва 2019 року.

      Нагадаємо, 15 грудня під час Об'єднавчого собору у Києві православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська, як повідомляли раніше.

      Теги: Новини політики Новини України Релігія Єдина помісна церква РПЦ Томос Вселенський патріархат Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      21 грудня , 22:14 Головні новини 21 грудня: МВФ перерахував Україні транш і катастрофа Ан-26 із росіянами у Конго
      3299
      Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      20 грудня , 14:57 Яким був 2018 рік – огляд 24 каналу
      Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      сьогодні , 15:00 Як доглядати за зубами, щоб не ходити до стоматолога
      1
      Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      21 грудня , 22:00 Честь важнее всего: министр обороны США Джеймс Мэттис подал в отставку из-за политики Трампа
      Юрій Бутусов 1155
      Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
      21 грудня , 21:03 Найкращі смартфони 2018 року – рейтинг Техно 24
      1904
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Хто покриває нелегальний видобуток бурштину
       30 листопада 2017 , 00:33
      Новий доказ захисту Тимошенко: Власенко показав відео з "живим" Щербанем (Відео)
       4 березня 2013 , 18:42
      Ця українська траса виглядає, як дорога в пекло
       28 серпня , 17:10
      Британці поставлять на конвеєр Jaguar E-Type 1961 року
       28 серпня , 19:50
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук