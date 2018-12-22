Томос за прикладом України: у Росії православна церква захотіла відділитися від РПЦ

Об'єднання нереєстрових козацьких організацій Росії "Всекозачий громадський центр" (ВГЦ) заявило про бажання відродити незалежну від РПЦ автокефальну Козачу православну апостольську церкву (КПАЦ).

Як пише ресурс "НГ Релігії", Томос про автокефалію козаки хочуть отримати за прикладом України, тобто через Константинопольського патріарха Варфоломія.

Читайте також: Офіційно: Мінська єпархія БПЦ визнала ПЦУ "розкольницькою общиною"

Основне населення України – етнічні козаки. Першоієрархом Української автокефальної церкви був племінник Симона Петлюри – Мстислав Скрипник. Козача церква не втручається в українські церковні справи. Процес відродження Козачої церкви стартував на території Російської Федерації, де церковна ситуація є не симетричною до української,

– зазначив суддя ВГЦ Кирилдо Козубський.

Як підкреслив він, ВГЦ перебуває у жорсткій опозиції до РПЦ і чинної російської влади.

"Ми підтримуємо Константинопольський патріархат в його рішенні розірвати спілкування з Москвою", – наголосив козак.

Також він зазначив, що підданий анафемі РПЦ гетьман Іван Мазепа для Козачої церкви є героєм.

"Мазепа – борець за права козачого народу, його особистості треба дати об'єктивну оцінку, – наголосив Козубський.

Додамо, що у разі отримання автокефалії духовенство для КПАЦ обиратиметься з членів місцевих організацій ВГЦ. Крім того, мирян церкви не будуть називати "рабами Божими", оскільки "козак ніколи не був рабом нікому".

Водночас клірики мають право носити разом з рясою козачі папах та кашкети. Розлучення у священиків засуджуються. Зберігають у ВГЦ і традицію посвяти в єпископи виключно ченців, тому першоієрарха обиратимуть з ченців.

Читайте також: В Україні створили Єдину помісну православну церкву: з’явилась перша реакція РПЦ

Першого священика КПЦ висвятили два архієреї Істинно-православної церкви (ІСЦ), яку очолює митрополит Рафаїл (Берестовий). Ще й 2011 році Рафаїл поставив духовним пастирем ВГЦ митрополита ІСЦ Стефана (Ліницького). Свого храму у КПАЦ поки немає, але у планах – спорудити на перший час каплицю. Першу козацьку літургію заплановано на вечір 6 січня, напередодні Різдва 2019 року.