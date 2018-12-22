Томос по примеру Украины: в России православная церковь захотела отделиться от РПЦ

Объединение реестровых казачьих организаций России "Всекозачий общественный центр" (ВОЦ) заявило о желании возродить независимую от РПЦ автокефальной Казачью православную апостольскую церковь (КПАЦ).

Как пишет ресурс " НГ Религии" , Томос об автокефалии казаки хотят получить по примеру Украины, то есть через Константинопольского патриарха Варфоломея.

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Основное население Украины – этнические казаки. Первоиерархом Украинской автокефальной церкви был племянник Симона Петлюры – Мстислав Скрипник. Казачья церковь не вмешивается в украинские церковные дела. Процесс возрождения Казачьей церкви стартовал на территории Российской Федерации, где церковная ситуация является не симметричной украинской,

– отметил судья ВОЦ Кирилл Козубский.

Как подчеркнул он, ВОЦ находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти.

"Мы поддерживаем Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой", – подчеркнул казак.

Также он отметил, что преданный анафеме РПЦ гетман Иван Мазепа для Казачьей церкви является героем .

"Мазепа – борец за права казачьего народа, его личности необходимо дать объективную оценку, – отметил Козубский.

Добавим, что в случае получения автокефалии духовенство для КПАЦ будет избираться из членов местных организаций ВОЦ. Кроме того, мирян церковь не будет называть "рабами Божьими", поскольку "казак никогда не был рабом никому".

В то же время клирики имеют право носить вместе с рясой казачьи папахи и фуражки. Разводы у священников осуждаются. Хранят в ВОЦ и традицию посвящения в епископы исключительно монахов, так первоиерарха выбирать будут из монахов.

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Первого священника КПЦ рукоположили два архиерея Истинно-православной церкви (ИПЦ), которую возглавляет митрополит Рафаил (Берестовой). Еще в 2011 году Рафаил поставил духовным пастырем ВОЦ митрополита ИПЦ Стефана (Линицкого). Своего храма у КПАЦ пока нет, но в планах – построить на первое время часовню. Первая казачья литургия запланирована на вечер 6 января, накануне Рождества 2019 года.