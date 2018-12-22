Томос по примеру Украины: в России православная церковь захотела отделиться от РПЦ
Объединение реестровых казачьих организаций России "Всекозачий общественный центр" (ВОЦ) заявило о желании возродить независимую от РПЦ автокефальной Казачью православную апостольскую церковь (КПАЦ).
Как пишет ресурс "НГ Религии", Томос об автокефалии казаки хотят получить по примеру Украины, то есть через Константинопольского патриарха Варфоломея.
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Основное население Украины – этнические казаки. Первоиерархом Украинской автокефальной церкви был племянник Симона Петлюры –Мстислав Скрипник. Казачья церковь не вмешивается в украинские церковные дела. Процесс возрождения Казачьей церкви стартовал на территории Российской Федерации, где церковная ситуация является не симметричной украинской,
– отметил судья ВОЦ Кирилл Козубский.
Как подчеркнул он, ВОЦ находится в жесткой оппозиции к РПЦ и действующей российской власти.
"Мы поддерживаем Константинопольский патриархат в его решении разорвать общение с Москвой", –подчеркнул казак.
Также он отметил, что преданный анафеме РПЦ гетман Иван Мазепа для Казачьей церкви является героем .
"Мазепа –борец за права казачьего народа, его личности необходимо дать объективную оценку, – отметил Козубский.
Добавим, что в случае получения автокефалии духовенство для КПАЦ будет избираться из членов местных организаций ВОЦ. Кроме того, мирян церковь не будет называть "рабами Божьими", поскольку "казак никогда не был рабом никому".
В то же время клирики имеют право носить вместе с рясой казачьи папахи и фуражки. Разводы у священников осуждаются. Хранят в ВОЦ и традицию посвящения в епископы исключительно монахов, так первоиерарха выбирать будут из монахов.
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Первого священника КПЦ рукоположили два архиерея Истинно-православной церкви (ИПЦ), которую возглавляет митрополит Рафаил (Берестовой). Еще в 2011 году Рафаил поставил духовным пастырем ВОЦ митрополита ИПЦ Стефана (Линицкого). Своего храма у КПАЦ пока нет, но в планах – построить на первое время часовню. Первая казачья литургия запланирована на вечер 6 января, накануне Рождества 2019 года.
Напомним, 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщалось ранее.