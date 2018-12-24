Создание Православной церкви Украины: в РПЦ озвучили дальнейшие намерения относительно УПЦ МП

В Русской православной церкви заявляют, что продолжат обращаться к международным правозащитным организациям с просьбой "повлиять" на ситуацию с Украинской православной церковью Московского патриархата в Украине.

Об этом заявил председатель синодального отдела Московского патриархата Владимир Легойда, пишет ТАСС.

Читайте также: Епифаний рассказал, что будет с храмами Московского патриархата

Российский священнослужитель утверждает, что создание Православной церкви Украины якобы "не способствует ни гражданскому миру, ни решению религиозной ситуации".

Конечно, мы будем продолжать стучаться в двери международных правозащитных организаций, обращаться к тем, кто может повлиять на ситуацию в Украине,

– заявляют там.

Напомним, 20 декабря Верховная Рада поддержала законопроект №5309, который предполагает переименование Украинской православной церкви Московского патриархата. Теперь УПЦ МП должна сменить название и указать свою принадлежность к Русской православной церкви. Соответствующее решение поддержали 240 народных депутатов из 289, зарегистрированных в сессионном зале. Закон 22 декабря подписал Президент Украины Петр Порошенко. Также 22 декабря в бывшей УПЦ МП назвали Россию страной-агрессором, однако заявили, что не видят оснований для переименования церкви.

В связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого образовали единую Православную церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий. Во время собрания священнослужители приняли решение освободить от должностей и запретить богослужение двум участникам Собора.

Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета по Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви. 15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская, как сообщали ранее.