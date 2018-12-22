УПЦ МП обязана указать в названии принадлежность к России: Порошенко подписал закон

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, согласно которому Украинская православная церковь (Московского патриархата) должна указать в названии на свою принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

Об этом сообщили в пресс-службе Администрации Президента.

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А именно речь идет о законе "О внесении изменений в Закон Украины "О свободе совести и религиозных организациях" относительно названия религиозных организаций (объединений), которые входят в структуру (являются частью) религиозной организации (объединения), руководящий центр (управление) которой находится за пределами Украины в стране, которая по закону признана такой, что осуществила военную агрессию против Украины и/или временно оккупировала часть территории Украины", который Верховная Рада приняла 20 декабря.

Люди имеют конституционное право свободного выбора вероисповедания. Указанные изменения в закон создают лучшие условия для реализации такого права для тех, кто будет решать, к какой православной юрисдикции принадлежать... То ли к новой автокефальной Православной церкви Украины, или к той церкви, которая настаивает на сохранении своей связи и зависимости от РПЦ,

– отметил Порошенко.

По словам президента, изменения в закон придерживаются принципа свободы вероисповедания и равенства всех конфессий, никакого ограничения конституционных прав граждан не будет.

Выбор легче делать, когда все вещи названы своими именами, когда есть достаточно сведений для того, чтобы его добровольно принять. Реализация закона даст гражданам всю полноту информации,

– добавил гарант.

Напомним, в день принятия закона нардепами прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата устроили акцию под Верховной Радой с требованием "не вмешиваться в дела церкви". Они выступали против переименования УПЦ МП в Русскую православную церковь в Украине. Кроме того, после создания Православной церкви Украины глава УПЦ МП Онуфрий официально потерял титул митрополита Киевского.



Также связи с Объединительным собором в Киеве, по итогам которого было образовано единую Православную церковь Украины, представители бывшего Московского патриархата созвали внеочередное заседание Синода, который возглавил митрополит Онуфрий. Во время собрания священнослужители приняли решение уволить с должностей и запретить богослужение двум участникам Собора. А спустя управляющий делами УПЦ МП митрополит Бориспольский и Броварской Антоний заявил, что на Соборе объединились "две неканонические структуры", поэтому для "Украинской православной церкви решение этого собрания не имеет никакого значения".



22 декабря в бывшей УПЦ МП назвали Россию страной-агрессором, однако заявили, что не видят оснований для переименования церкви.