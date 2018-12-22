Пранкеры пытались спровоцировать митрополита Епифания в телефонном разговоре: известны детали

Российские спецслужбы через пранкеров попытались совершить информационную провокацию против предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

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Пракери позвонили Епифанию от имени депутата Европейского парламента Дэвида Макалистера якобы для того, чтобы поздравить митрополита с новой должностью. Однако на самом деле попытались его спровоцировать.

21 декабря 2018 года был совершен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента. Постепенно во время разговора начали ставить провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и т. п,

– сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что митрополит Епифаний во время разговора выразил те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. А когда понял, что его "разыгрывают", завершил разговор.

В УПЦ подчеркнули, что это не первая попытка российских спецслужб навредить репутации духовенства украинской церкви.

Ранее подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. Из опыта известно, что, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи, компонуя отдельные слова и фразы. Поэтому в случае, когда в медиа появятся качественные фрагменты разговора, аудитория должна учитывать выше сказанное и не доверять им,

– подытожили в ПЦУ.

Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

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