16:19
22 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Ненормативная лексика Путина. Тяжелая судьба российского Деда Мороза
      Вєсті Кремля
      22:14, 21 декабря
      Вести.UA: Протесты прихожан Московского патриархата. Избиение Шуфрича в Раде
      Вєсті.UA
      20:31, 21 декабря
      Коррупционные махинации на глазах всей страны: как Труханов едва не загнал в долги одесситов
      ЦРУ
      09:01, 21 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Вторичная занятость
      Згадати все
      22:50, 21 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ВОЙНА В СИРИИ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Пранкеры пытались спровоцировать митрополита Епифания в телефонном разговоре: известны детали

      446 Читати новину українською
      Митрополит Епифаний
      Митрополит Епифаний / АП

      Российские спецслужбы через пранкеров попытались совершить информационную провокацию против предстоятеля Православной церкви Украины Епифания.

      Об этом сообщили в пресс-службе ПЦУ.

      Читайте также: В бывшей УПЦ МП признали Россию страной-агрессором, но переименовываться не хотят

      Пракери позвонили Епифанию от имени депутата Европейского парламента Дэвида Макалистера якобы для того, чтобы поздравить митрополита с новой должностью. Однако на самом деле попытались его спровоцировать.

      21 декабря 2018 года был совершен звонок от имени Дэвида Макалистера, председателя Комитета иностранных дел Европейского Парламента. Постепенно во время разговора начали ставить провокационные вопросы, в частности о "захвате Лавры", о поддержке тех или иных кандидатов на выборах, об отношении к "правам гомосексуалистов" и т. п,
      – сообщили в пресс-службе.

      Отмечается, что митрополит Епифаний во время разговора выразил те же мысли, что и во всех публичных выступлениях. А когда понял, что его "разыгрывают", завершил разговор.

      В УПЦ подчеркнули, что это не первая попытка российских спецслужб навредить репутации духовенства украинской церкви.

      Ранее подобного рода провокации, организованные российскими спецслужбами, происходили неоднократно. Из опыта известно, что, не получив каких-то выгодных для себя ответов во время разговора, провокаторы осуществляют монтаж записи, компонуя отдельные слова и фразы. Поэтому в случае, когда в медиа появятся качественные фрагменты разговора, аудитория должна учитывать выше сказанное и не доверять им,
      – подытожили в ПЦУ.

       

      Как создавали Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, сваященнослужители ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета, Украине и было дано разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины станет Михайловский Златоверхий собор, а не София Киевская как сообщали ранее.

      Смотрите видео о новом главе Украинской православной церкви Епифании

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Религия Единая поместная церковь Епифаний
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      сегодня , 16:00 Закритий бізнес-клуб: як церква пов'язує кримінальних авторитетів та українських чиновників
      Дмитро Гнап 30
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Не только Верховная Рада: самые яркие парламентские бои в странах мира
      сегодня , 15:30 Не только Верховная Рада: самые яркие парламентские бои в странах мира
      Світлана Попова 62
      Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      сегодня , 14:00 Чому ветерани АТО стають кримінальними авторитетами
      Леонід Остальцев 295
      Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      сегодня , 09:00 Трамп против Америки или почему он вывел войска из Сирии
      Іван Яковина 659
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Украинские бойцы снова понесли потери на Донбассе
       20 июня 2016 , 13:16
      Где учатся дети украинских политиков за рубежом: расследование
       7 ноября 2017 , 19:46
      10 полезных штуковин из Китая, пригодятся автомобилисту
       2 августа , 19:10
      На видео показали, как угнать Tesla за несколько секунд
       12 сентября , 18:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук