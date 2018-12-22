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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ
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      ЄДИНА ПОМІСНА ЦЕРКВА ВІЙНА У СИРІЇ ПІДСУМКИ 2018 РОКУ ГРИП В УКРАЇНІ

      Пранкери намагались спровокувати митрополита Епіфанія у телефонній розмові: відомі деталі

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      Митрополит Епіфаній
      Митрополит Епіфаній / АП

      Російські спецслужби через пранкерів спробували вчинити інформаційну провокацію проти предстоятеля Православної церкви України Епіфанія.

      Про це повідомили у прес-службі ПЦУ. 

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      Пракери зателефонували Епіфанію від імені депутата Європейського парламенту Девіда Макалістера нібито для того, щоб привітати митрополита з новою посадою. Проте насправді спробували його спровокувати.

      21 грудня 2018 року був здійснений дзвінок від імені Девіда Макалістера, голови Комітету закордонних справ Європейського Парламенту. Поступово під час розмови почали ставитися провокативні питання, зокрема про "захоплення Лаври", про підтримку тих чи інших кандидатів на виборах, про ставлення до "прав гомосексуалістів" тощо,
      – повідомили у прес-службі. 

      Зазначається, що митрополит Епіфаній під час розмови висловив ті самі думки, що і у всіх публічних виступах. А коли зрозумів, що його "розігрують", завершив розмову. 

      В УПЦ наголосили, що це не перша спроба російських спецслужб нашкодити репутації духовенства української церкви. 

      Раніше подібного роду провокації, організовані російськими спецслужбами, відбувалися неодноразово. З досвіду відомо, що, не отримавши якихось вигідних для себе відповідей під час розмови, провокатори здійснюють монтаж запису, компонуючи окремі слова і фрази. Тому в разі, коли у медіа з‘являться якість фрагменти розмови, аудиторія повинна враховувати вище зазначене і не довіряти їм,
      – підсупували в ПЦУ. 

      Як створювали Єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, сваященнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України стане Михайлівський Золотоверхий собор, а не Софія Київська як повідомляли раніше.

      Дивіться відео про нового главу Української православної церкви Епіфанія

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Єдина помісна церква Релігія Епіфаній Новини Росії
      Джерело: 24 Канал
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