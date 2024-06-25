Владимир Зеленский показал кадры, как наши воины возвращались в родную Украину. Соответствующее видео он обнародовал в своем телеграмм-канале.

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В Украину вернулись наши защитники

Сегодня на родную землю удалось вернуть 90 военнопленных. Президент Украины показал кадры, на которых видно прибытие наших защитников.

Каждый из них, выходя из автобуса, выкрикивал "Слава Украине".

Украинские военнопленные вернулись домой: смотрите видео

Подчеркнем, что в целом из российского плена удалось освободить уже 3 300 украинцев, о чем сообщал Омбудсман Дмитрий Лубинец. Этот обмен стал уже 53-м с начала полномасштабного вторжения. В его реализации помогли Объединенные Арабские Эмираты.

"Сегодня еще 90 наших людей вернулись домой из российского плена. Воины Нацгвардии, ВМС, армии, тероборонцы, пограничники. Те, кто защищали Мариуполь. Те, кто защищали ЧАЭС. Те, кто были на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях, – отмечал Зеленский.

Гарант подчеркивал, что Украина помнит обо всех наших людях в российском плену и продолжает работу для освобождения каждого и каждой.