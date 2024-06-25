Омбудсман Дмитрий Лубинец показал первые кадры возвращения домой наших защитников. Украинские бойцы наконец вернулись на родную землю, в родную Украину.

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Первые мгновения возвращения домой наших защитников

Во вторник, 25 июня, состоялся 53-й обмен военнопленными. На Родину удалось вернуть 90 защитников Украины.

Среди тех, кого удалось вернуть – воины Нацгвардии, ВМС, ВСУ, тероборонцы, пограничники... Есть защитники, которые защищали Мариуполь, ЧАЭС. Они находились на Херсонском, Донецком, Харьковском, Запорожском и Луганском направлениях!,

– отметил Лубинец.

Он поделился кадрами, на которых зафиксированы первые мгновения возвращения домой защитников Украины.

Первые минуты украинских защитников на родной земле: смотрите видео

Украина вернула 90 военнопленных / Фото Дмитрия Лубинца

Омбудсман Лубинец отметил, что обмен состоялся при посредничестве ОАЭ.

Это радостная новость для украинских семей! Украина долгое время работает на результат – наконец мы его имеем,

– написал он.

Украинские защитники вернулись в родную Украину: смотрите видео

Омбудсман отметил, что будут следить за соблюдением прав возвращенных, в частности по медицинскому осмотру, реабилитации, получения необходимых документов, банковских карточек.

Благодарен родным за терпение! Обращаюсь к семьям, которые все еще ждут своих близких дома: не теряйте веры,

– написал он.

По словам Лубинца, Украина работает над возвращением всех наших граждан домой. "Это слаженная работа нашего Офиса, Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра по координации поиска и освобождения военнопленных, незаконно лишенных свободы лиц в результате агрессии против Украины при СБУ и других органов. На этих результатах мы не будем останавливаться", – говорится в сообщении.

Напомним, Украине 31 мая удалось 31 мая вернуть из российского плена 75 человек. Среди них были как военные, так и гражданские.