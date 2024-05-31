Об этом сообщил Владимир Зеленский. Президент Украины поблагодарил всех, кто прилагал максимальные усилия к проведению обмена.
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Из плена вернулись 75 украинцев
В пятницу, 31 мая 2024 года, из российского плена вернулись 75 украинцев. Среди них 71 защитник и 4 гражданских лица.
Все это время мы ни на день не прекращали работать, чтобы вернуть домой каждого и каждую из российского плена. И сегодня имеем важный результат: еще 75 наших людей вернулись в Украину. Обо всех помним. Прилагаем максимум усилий, чтобы найти каждого и каждую. Спасибо команде, которая работает над обменами!
– подчеркнул Зеленский.
Как добавил Андрей Ермак, среди освобожденных из плена – рядовые, сержанты и офицеры ВСУ, НГУ, ГПСУ и гражданские. В частности из плена освободили 19 человек, которых захватили оккупанты на острове Змеиный, 10 – защитников Мариуполя и с "Азовстали", а также украинские военные, которые попали в плен на разных направлениях.
Из российского плена вернули 75 украинцев – больше в галерее
Омбудсман Дмитрий Лубинец добавил, некоторые из пленных не слышали голос родных с начала полномасштабного вторжения.
Далее у возвращенных воинов – теплый ужин, получение чистой одежды, медицинский осмотр, восстановление документов, банковских карточек и реабилитация,
– добавил Лубинец.
Кого удалось вернуть из плена
В Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными добавили, что среди 75 освобожденных из плена – 70 мужчин и 5 женщин. По меньшей мере треть из спасенных имеют ранения, тяжелые заболевания или инвалидность.
Так, из плена освободили:
- 37 представителей Вооруженных Сил Украины, среди которых 13 бойцов Военно-Морских Сил, а также 2 представителя Воздушных Сил,
- 21 военнослужащий Нацгвардии,
- 7 пограничников,
- 6 тероборонцев,
- 4 гражданских украинки.
Известно, что освобожденные из плена 19 защитников обороняли остров Змеиный, 14 военнослужащих охраняли Чернобыльскую АЭС, 10 военных – защитники Мариуполя.
Домой возвращаются украинцы, захваченные в плен на Харьковском, Киевском, Херсонском, Донецком, Луганском, Запорожском и Сумском направлениях,
– добавили в Координационном штабе.
К слову, обмен 31 мая 2024 года – 52-й с начала полномасштабного вторжения. В реализации этого обмена помогли Объединенные Арабские Эмираты.