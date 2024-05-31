Про це повідомив Володимир Зеленський. Президент України подякував усім, хто докладав максимальних зусиль до проведення обміну.

Важливо У полоні у росіян наразі близько 400 жінок, – Координаційний штаб

З полону повернулися 75 українців

У п'ятницю, 31 травня 2024 року, з російського полону повернулися 75 українців. Черед них 71 захисник і 4 цивільних осіб.

Увесь цей час ми ні на день не припиняли працювати, щоб повернути додому кожного й кожну з російського полону. І сьогодні маємо важливий результат: ще 75 наших людей повернулися до України. Про всіх пам'ятаємо. Докладаємо максимум зусиль, щоб знайти кожного й кожну. Дякую команді, яка працює над обмінами!

– наголосив Зеленський.

Як додав Андрій Єрмак, серед звільнених з полону – рядові, сержанти та офіцери ЗСУ, НГУ, ДПСУ та цивільні. Зокрема з полону звільнили 19 людей, яких захопили окупанти на острові Зміїний, 10 – оборонців Маріуполя і з "Азовсталі", а також українські військові, котрі потрапили в полон на різних напрямках.

З російського полону повернули 75 українців – більше в галереї

Омбудсман Дмитро Лубінець додав, дехто з полонених не чув голос рідних від початку повномасштабного вторгнення.

Далі у повернутих воїнів – тепла вечеря, отримання чистого одягу, медичний огляд, відновлення документів, банківських карток та реабілітація,

– додав Лубінець.

Важливо! З російського полону вдалося звільнити вже 3 210 українців.

Кого вдалося повернути з полону

У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими додали, що серед 75 звільнених з полону – 70 чоловіків і 5 жінок. Щонайменше третина з врятованих мають поранення, тяжкі захворювання або інвалідність.

Так, з полону звільнили:

37 представників Збройних Сил України, серед яких 13 бійців Військово-Морських Сил, а також 2 представники Повітряних Сил,

21 військовослужбовець Нацгвардії,

7 прикордонників,

6 тероборонців,

4 цивільних українок.

Відомо, що звільнені з полону 19 захисників обороняли острів Зміїний, 14 військовослужбовців охороняли Чорнобильську АЕС, 10 військових – оборонці Маріуполя.

Додому повертаються українці, захоплені в полон на Харківському, Київському, Херсонському, Донецькому, Луганському, Запорізькому та Сумському напрямках,

– додали в Координаційному штабі.

До слова, обмін 31 травня 2024 року – 52-й від початку повномасштабного вторгнення. У реалізації цього обміну допомогли Об'єднані Арабські Емірати.