Об этом рассказал председатель Европейского Совета Шарль Мишель, передает корреспондентка 24 Канала. Эта встреча состоится после того, как ЕС открыло переговорные рамки для вступления нашего государства.

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Зеленский приедет на саммит ЕС

Шарль Мишель рассказал, что его встреча с Владимиром Зеленским в Брюсселе начнется в четверг, 27 июня, в 14:00. Политики сначала обменяются новой информацией относительно последних событий в Украине и ЕС.

Это будет возможность обсудить ситуацию на месте, а также принять к сведению некоторые достижения со времени нашей последней встречи. В частности, этот Европейский Совет станет возможностью приветствовать принятие рамок переговоров и проведение Межправительственных конференций с Украиной, Молдовой и Черногорией. Это исторические шаги в поддержку соответствующего пути этих стран к членству в Европе,

– отметил председатель Европейского Совета.

Мишель также отметил, что ЕС был амбициозным и смелыми, направляя доходы от замороженных российских активов на поддержку Украины в этом году. На следующие годы, по словам председателя Европейского Совета, ЕС вместе с партнерами обеспечит кредиты для Украины еще на 50 миллиардов евро.

"Также крайне важно, чтобы мы усилили военную поддержку Украины, сосредоточившись на противовоздушной обороне, боеприпасах и ракетах. Кроме того, мы должны продолжать сплачивать широкую международную поддержку для справедливого мира в Украине на основе Устава ООН", – подчеркнул Мишель.

Ранее Украина и ЕС начали переговоры в Люксембурге о вступлении нашего государства в союз. Страны Евросоюза уже презентовали переговорные рамки для украинской стороны.