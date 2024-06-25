Ранее в ЕС отмечали, что старт переговоров – это очень хорошая новость для украинского, молдавского народов и всего ЕС. Однако впереди нашу страну ждет непростой путь, но полный возможностей.

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Что известно о переговорных рамках

Министр иностранных дел Бельгии Аджа Лябиб в речи отметила, что начало переговоров о вступлении Украины в ЕС – это действительно исторический шаг, который является важным для всего Союза. Она отметила, что Украина стала важным партнером еще в 2009 году, а с 2022 года – начала стремительно работать над евроинтеграцией.

Украина провела немало реформ, и в декабре 2023 года Совет Европы решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в ЕС. В марте 2024 года были одобрены общие рамки переговоров о присоединении Украины.

Поэтому, говоря о переговорных рамках, в ЕС отмечают, что Украине нужно будет полностью принять и продолжить внедрение реформ в сферах верховенства права и основных прав, укрепления демократических институтов и реформы государственного управления, а также экономических критериев.

Особое внимание следует уделить судебной реформе, борьбе с коррупцией, а также защите и недискриминационному обращению с лицами, принадлежащих к национальным меньшинствам,

– отметили в ЕС.

Кроме того, в ЕС также отметили, что обеспечение внутренней безопасности требует эффективного сотрудничества правоохранительных органов с органами власти государств-членов.