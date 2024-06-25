Украинскую сторону будет представлять вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Со стороны Евросоюза будет Аджа Лябиб – глава МИД Бельгии, которая завершает председательство в Совете ЕС, информирует корреспондентка 24 Канала София Назаренко.

Важно Украина и ЕС могут подписать гарантии безопасности на этой неделе, – высокопоставленный чиновник ЕС

Каких вопросов будут касаться первые главы и кластеры

Межправительственная конференция дает лишь формальный старт переговорному процессу. Сами переговоры начнутся после открытия переговорных глав.

Первые главы и кластеры будут касаться базовых принципов ЕС, в частности экономических критериев и обеспечения надлежащей судебной власти. Далее кластеры будут касаться евроинтеграции Украины к внутреннему рынку ЕС, пересмотр сельскохозяйственной и зеленой политики, а также пересмотр внешней политики страны.

В целом Украина должна открыть и закрыть 35 переговорных разделов, которые состоят из шести тематических кластеров.

Сегодня очень важный день. Мы начинаем официальные переговоры с Украиной и Молдовой, а для Эстонии это действительно исторический день, ведь мы присоединились к Европейскому Союзу 20 лет назад,

– отметил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

Он добавил, что процесс расширения является стратегической и естественной частью экзистенциального вопроса, потому что мы не можем иметь серых зон вокруг Европейского Союза.

Какая позиция Венгрии относительно вступления Украины

Еврокомиссия будет оценивать насколько активно и эффективно евроинтегрируется Украина. Однако с этой оценкой должны согласиться все государства-члены ЕС, путем единогласного голосования.

Пока неизвестно, удастся ли Украине открыть первую переговорную главу уже в этом году, поскольку следующей в совете ЕС будет председательствовать Венгрия. Ранее посол Венгрии при ЕС Балинд Одор заявил, что Будапешт не планирует проводить вторую межправительственную конференцию с Украиной в течение следующих полгода.

Кроме того, венгры ожидают, что Украина должна обеспечить права нацменьшинствам, в соответствии с требованиями, которые продвигает Будапешт.

Я ожидаю от Украины обязательства принять план действий, как это предусмотрено в рамках переговоров по решению вопросов меньшинств, включая представителей меньшинств в Украине. У нас есть список из 11 пунктов, в котором перечислены решения вопросов,

– сказал министр Венгрии по делам ЕС.

В каких изменениях нуждается Евросоюз

Сейчас сложно спрогнозировать, когда в конце концов состоится вступление Украины в ЕС. Обычно этот процесс происходит десятилетиями. Впрочем, представитель немецкого правительства Анна Лурманн подчеркивает необходимость проводить внутренние реформы и в самом ЕС, чтобы подготовиться к расширению изнутри.

Обе страны (Украина и Молдова – 24 Канал) достигли огромного прогресса в сфере верховенства права, борьбы с коррупцией и свободы прессы. Именно поэтому сегодня мы начинаем переговоры о вступлении. В то же время мы должны подготовить ЕС к этому расширению,

– отметила министр Германии по вопросам Европы Анна Лурманн.

По ее словам, Евросоюз должен быть готовым принять новых государств-членов в Евроблок уже через 5 лет. Поэтому важно, чтобы в конце недели Европейский Совет рассмотрел амбициозную программу реформ для ЕС.

Отметим, что сегодня по киевскому времени в 19:00 также будет происходить межправительственная конференция о вступлении Молдовы в ЕС.