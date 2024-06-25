Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен поздравила Украину, а также Молдову с началом переговоров о вступлении.

Смотрите также Жертвы в Крыму – следствие работы российской ПВО, а не украинского удара, – ISW

Впереди сложный путь

Чиновница подчеркнула, что это очень хорошая новость для украинского, молдавского народов и всего ЕС. Фон дер Ляен обратила внимание, что нашу страну ждет сложный путь, однако полон возможностей.

"Желаем удачного начала переговоров!", – говорится в сообщении главы Еврокомиссии.

Межправительственная конференция с Украиной запланирована на 16:30 по киевскому времени. Предполагается, что она будет состоять из трех частей: выступления председательствующей в ЕС Бельгии, заявления Украины, выступлений государств-членов.

На конференции ЕС представит Украине всеобщие рамки переговоров.

Следует отметить, что Межправительственная конференция даст формальный старт переговорам, а сами по себе переговоры, по сути, начнутся с открытием переговорных разделов.

Переговоры будут проводиться по 35 разным разделам, охватывающим разные сферы. В каждом разделе ЕС и Украина обсуждают, как украинские законы могут быть приведены в соответствие со стандартами ЕС.

После того, как будет обсужден "раздел", и Украина выполнит необходимые требования, такой "раздел" считают закрытым.

Когда все разделы закрыты, Украина и ЕС подписывают соглашение о вступлении. После этого соглашение должно быть ратифицировано всеми странами-членами ЕС и самой Украиной. После ратификации соглашения, Украина официально станет членом Европейского Союза.

По данным СМИ, Украина может рассчитывать на открытие первых глав в начале 2025 года.