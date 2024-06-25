Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн привітала Україну, а також Молдову, з початком переговорів про вступ.

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Попереду – складний шлях

Посадовиця підкреслила, що старт переговорів – це дуже хороша новина для українського, молдавського народів та всього ЄС. Фон дер Ляєн звернула увагу, що на нашу країну чекає складний шлях, однак сповнений можливостей.

"Бажаємо вдалого початку переговорів!", – йдеться у повідомленні голови Єврокомісії.

Зазначимо, що Міжурядова конференція з Україною запланована на 16:30 за київським часом. Передбачається, що вона складатиметься з трьох частин: виступу Бельгії, яка головує в ЄС, заяви України, виступів держав-членів.

На конференції ЄС представить Україні загальні рамки переговорів.

Слід наголосити, що Міжурядова конференція дасть формальний старт переговорам, а самі по собі переговори по суті розпочнуться із відкриттям переговорних розділів.

Переговори будуть проводитися за 35 різними розділами, які охоплюють різні сфери. У кожному розділі ЄС і Україна обговорюють, як українські закони можуть бути приведені у відповідність до стандартів ЄС.

Після того, як буде обговорений "розділ", і Україна виконає необхідні вимоги, такий "розділ" вважають закритим.

Коли всі розділи закриті, Україна і ЄС підписують угоду про вступ. Після цього угода має бути ратифікована всіма країнами-членами ЄС і самою Україною. Після ратифікації угоди Україна офіційно стане членом Європейського Союзу.

За даними ЗМІ, Україна може розраховувати на відкриття перших розділів на початку 2025 року.