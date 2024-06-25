Напомним, что в результате работы российской ПВО над Севастополем пострадали 144 человека, среди них – 27 детей. Стоит отметить, что на момент атаки в городе не включали сирены для оповещения населения о ракетной опасности.

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Как российская халатность привела к жертвам в Крыму

В отчете ISW указано, что информационная операция Кремля, которая связывает события в Дагестане и Крыму, является бессмысленной.

Информационная операция Кремля, которая связывает события в Дагестане и Крыму, является бессмысленной хотя бы потому, что жертвы среди гражданского населения в Крыму стали следствием перехвата Россией ракеты, летевшей в направлении Крыма, а не преднамеренного украинского решения о нацеливании,

– говорится в отчете.

Министерство обороны России признало, что российская система ПВО заставила украинскую ракету отклониться от траектории полета и взорваться над Севастополем.

Неназванный американский чиновник сообщил агентству Reuters, что российские силы смогли перехватить ракету ATACMS, нацеленную на российскую пусковую установку, в результате чего ракета взорвалась и осколками засыпала севастопольский пляж.

Эксперты добавляют, что российские официальные лица также не предоставили никаких доказательств в подтверждение своих заявлений о причастности Украины или США к теракту в Дагестане.

Какую роль для россиян играет Крымский мост сейчас

Украинские официальные лица недавно заявили, что российские войска уменьшили объемы военных перевозок через Крымский мост.

Вероятно, это связано с усилиями создания логистических линий, соединяющих материковую часть России и оккупированный Крым через оккупированные южные районы Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Однако мост через Керченский пролив остается важным для поддержки российской оккупации Крыма.

Аналитики отмечают, что украинские удары с большого расстояния по мосту через Керченский пролив разорвут важную линию связи для российских войск, базирующихся в оккупированном Крыму, и усложнят их способность поддерживать оккупацию и базирование на полуострове.

Разрушение моста заставило бы российских военных полагаться на длинный маршрут вдоль северного побережья Азовского моря, что усилило бы уязвимость украинских сил вдоль главной российской линии разграничения.